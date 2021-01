Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf6501-7fe6-4bf9-87af-5458da3855f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","timestamp":"2021. január. 17. 12:49","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három gyerek kórházba került Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették meg, hogy igazi könyvtárra emlékeztető virtuális polcokra helyezték a könyveket. ","shortLead":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették...","id":"202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baa55-c726-41c1-8782-75dc666e9bb6","keywords":null,"link":"/360/202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","timestamp":"2021. január. 18. 17:00","title":"Globális tudásnépszerűsítés vagy a szerzői jogok világméretű megsértése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni, hogy a politikust beengedik-e Oroszországba, illetve őrizetbe veszik-e.","shortLead":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni...","id":"20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eea718-0390-4a83-8a5f-d379e77e79b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","timestamp":"2021. január. 17. 18:43","title":"Megérkezett Moszkvába Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","shortLead":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","id":"20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2710d-4b37-4130-810f-c94ced2304d1","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","timestamp":"2021. január. 18. 16:21","title":"Dr. Dre elhagyta a kórházat, már a stúdióban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi mozgását már nem követő érett napraforgóvirágzat miért néz állandóan kelet felé.","shortLead":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi...","id":"20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca71a-a697-4de8-9e77-84f388375c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","timestamp":"2021. január. 18. 07:03","title":"Végre megfejtették, miért fordul kelet felé a napraforgóvirág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális orientációt megváltoztató „gyógymódok” betiltását szorgalmazza. A Magyarországon reparatív terápiaként ismert kezelések világszerte emberéletek százezreit tették tönkre.","shortLead":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális...","id":"202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89929dd9-6793-4678-9131-f7e339e5af85","keywords":null,"link":"/360/202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","timestamp":"2021. január. 18. 16:30","title":"Egyre több helyen tiltják a melegek \"átnevelését\", Magyarország más irányba halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]