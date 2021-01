Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","shortLead":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","id":"20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b2c51f-a71c-4967-ab5a-835c157e0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 15:55","title":"50 akadémiai professzor állt ki a védőoltások mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","shortLead":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","id":"20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938ffdb7-5cd2-43b2-a725-6f42fdb051da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","timestamp":"2021. január. 05. 05:05","title":"Szlovákiában is megjelent az új koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni egy kreatív megoldással.","shortLead":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni...","id":"20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014e5d6-5397-48fb-853b-6acf66d6b480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","timestamp":"2021. január. 05. 12:03","title":"Kartonkonzolokkal segíti a PS5 és az új Xbox vásárlóit az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Most először emelkedett 1500 fölé az egy nap alatt igazolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Most először emelkedett 1500 fölé az egy nap alatt igazolt fertőzöttek száma.","id":"20210106_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendkivuli_allapot_vakcina_mob_kulcsar_krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9254a4-cab1-433c-991d-8d53e9c90b26","keywords":null,"link":"/sport/20210106_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendkivuli_allapot_vakcina_mob_kulcsar_krisztian","timestamp":"2021. január. 06. 13:13","title":"Soha ennyi új fertőzöttet nem találtak Japánban, rendkívüli állapot jöhet Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","shortLead":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","id":"20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac0b2de-871a-4b0b-9274-235ff9fe562b","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","timestamp":"2021. január. 06. 10:51","title":"Villamossal ütközött egy autó Újbudán, mentő is a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","shortLead":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","id":"20210105_novak_hunor_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b6553-51a8-4d9c-b715-cd1a9bd611a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_novak_hunor_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 16:56","title":"Novák Hunor megpróbált jelentkezni oltásra, de már a telefonálásnál elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden kiderült e telefonról. Legutóbb pedig a hozzá megvásárolható digitális toll részletei is kiszivárogtak, és állítólag picit másra számíthatunk, mint amilyen eddig volt a gyártó Note-sorozatához adott toll.","shortLead":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden...","id":"20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce5ce3a-84af-4bb9-be47-87874c32a274","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","timestamp":"2021. január. 06. 07:03","title":"Mit tud majd a ceruza, amit a Galaxy S21 Ultra mellé adhat a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]