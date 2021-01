Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","shortLead":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","id":"20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c5ec-d5ff-405f-9dc7-eb15cd328450","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Vlagyimir Putyin –20 fokban merült jéghideg vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40817614-7b1e-4efc-92a5-eb317c116a7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi csúcsmodell, Rolls-Royce Phantom alapjaira épülő \"Csendes Árnyék\" hatalmas akkumulátorral és négy elektromos motorral érkezik.","shortLead":"A jelenlegi csúcsmodell, Rolls-Royce Phantom alapjaira épülő \"Csendes Árnyék\" hatalmas akkumulátorral és négy...","id":"20210120_Nema_arnyek_lesz_az_elso_elektromos_RollsRoyce","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40817614-7b1e-4efc-92a5-eb317c116a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc804462-65d7-48c6-8077-57b5dd93d085","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Nema_arnyek_lesz_az_elso_elektromos_RollsRoyce","timestamp":"2021. január. 20. 12:13","title":"Silent Shadow néven jöhet az első elektromos Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt az ideje bezárni a mobilos részleget. A döntés pénzügyi szempontból teljesen indokolható lenne.","shortLead":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt...","id":"20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c75cd3-8a46-4aba-aa19-6ad4c387f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","timestamp":"2021. január. 20. 14:03","title":"66 hónapnyi veszteség után bezárhatja a mobilos részlegét az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre is rács mögé kerülhetett volna. ","shortLead":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre...","id":"20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e30b45f-4e22-49cb-83b9-a4c60ba72baa","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 20. 10:05","title":"Kampánytanácsadójának és rappereknek is kegyelmet adott elnöksége utolsó óráiban Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064a05f-821e-429a-b62c-39f8e3fbf58c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy miniszter és a kormányfő helyettese már távozott, Uhnágín Hürelszüh miniszterelnök pedig kezdeményezte az egész kormány lemondását.","shortLead":"Egy miniszter és a kormányfő helyettese már távozott, Uhnágín Hürelszüh miniszterelnök pedig kezdeményezte az egész...","id":"20210121_koronavirusos_kismama_mongol_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3064a05f-821e-429a-b62c-39f8e3fbf58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37753d9-635e-4265-af1d-2cd4abbb1f06","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirusos_kismama_mongol_kormany","timestamp":"2021. január. 21. 11:22","title":"Belebukhat a mongol kormány egy koronavírusos kismama méltatlan kezelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch amerikai filmrendező, a Twin Peaks alkotója január 20-án ünnepli 75. születésnapját. ","shortLead":"David Lynch amerikai filmrendező, a Twin Peaks alkotója január 20-án ünnepli 75. születésnapját. ","id":"20210120_David_Lynch_amerikai_filmrendezo_75_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcc9be0-0fad-4ac7-ab26-ba9ef7748614","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_David_Lynch_amerikai_filmrendezo_75_eves","timestamp":"2021. január. 20. 12:17","title":"Amikor beütnek a látomások és a rémálmok: David Lynch 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","shortLead":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","id":"202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8be817-9586-49fb-9aff-4f09496018b7","keywords":null,"link":"/360/202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","timestamp":"2021. január. 21. 13:00","title":"Felcsúttól a brit királyi elit akadémiáig – Orbán Viktor fiának példátlan karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","shortLead":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","id":"20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b5cb1b-6b67-4e02-a792-82511b34f359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 15:56","title":"Már teszteli az Emirates a digitális „járványútlevelét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]