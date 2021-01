Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","shortLead":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","id":"20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af749db-6582-4baf-bbb4-78e80174105d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","timestamp":"2021. január. 21. 15:05","title":"Máris érzik a Brexit negatív hatásait a brit exportőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnöki nyugdíj szép summa, és az ingatlanbefektetések is jó pénzt hozhatnak, de ez sem sokat ér, ha az emberre épp ráomlani készül egy egymilliárd dolláros adósságtömeg, mint Donald Trumpra most. Pénzügyileg sem mindegy a volt elnök számára, hogy saját pártja elnézi-e neki a választási vereségeket és a zavargásokat, vagy őt kiáltják ki a párton belül bűnösnek.","shortLead":"Az amerikai elnöki nyugdíj szép summa, és az ingatlanbefektetések is jó pénzt hozhatnak, de ez sem sokat ér, ha...","id":"20210122_trump_nyugdij_ellatas_penzugyek_hitel_adossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d200111-39bf-49f8-ad43-5f6fb19266a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_trump_nyugdij_ellatas_penzugyek_hitel_adossag","timestamp":"2021. január. 22. 14:00","title":"Milliárdos adósság és állami apanázs: hogyan fog megélni ezután Donald Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat, hanem például arra is, hogy szövegesen megmutassa a látássérült felhasználóknak, mi látható egy adott fényképen. A cég ígérete szerint 2021-ben továbbfejlesztik ezt a funkciót, és ennek mikéntjéről néhány részlet is kiderült.","shortLead":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat...","id":"20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb631c6-6e4c-4ef6-8729-c02921f341b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","timestamp":"2021. január. 21. 08:33","title":"Javít az algoritmusán a Facebook, a látássérültek is jobban tudják majd használni az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","shortLead":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","id":"20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2ebef1-2e76-4439-807d-dd2b2e0b9f0d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","timestamp":"2021. január. 21. 13:36","title":"72 ingatlant ad el Budapest, milliárdos bevételt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117c62d-a0fd-40ed-95f5-f84a8c6edc42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológusok szerint feltehetőleg parthenogenezissel, vagyis szűznemzéssel jöttek világra a rája utódjai. Ilyenkor a petesejt megtermékenyítés nélkül alakul embrióvá.","shortLead":"A biológusok szerint feltehetőleg parthenogenezissel, vagyis szűznemzéssel jöttek világra a rája utódjai. Ilyenkor...","id":"20210122_rajas_him_nosteny_szaporodas_spermium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4117c62d-a0fd-40ed-95f5-f84a8c6edc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b3ce41-3c70-45f2-a157-6843a042abb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_rajas_him_nosteny_szaporodas_spermium","timestamp":"2021. január. 22. 17:03","title":"Két éve nem voltak hím közelében, mégis szaporodtak az új-zélandi akvárium nőstény rájái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Charles Michel telefonon beszélt az orosz elnökkel és átlátható nyomozást sürgetett az ellenzéki politikus megmérgezésének ügyében. Közben az orosz hatóságok őrizetbe vették Navalnij szóvivőjét.","shortLead":"Charles Michel telefonon beszélt az orosz elnökkel és átlátható nyomozást sürgetett az ellenzéki politikus...","id":"20210122_Navalnij_szabadon_bocsatasat_kerte_Putyintol_az_Europai_Tanacs_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8343d9-00d6-4fb0-af33-98510f3bbd53","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Navalnij_szabadon_bocsatasat_kerte_Putyintol_az_Europai_Tanacs_elnoke","timestamp":"2021. január. 22. 15:07","title":"Navalnij szabadon bocsátását kérte Putyintól az Európai Tanács elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A rendező nem ért egyet semmilyen kulturális térfoglalással, einstanddal, de azzal sem, hogy \"mindkét oldal azt várja, hogy az ember elköteleződjön\". Bár törekszik a konszenzusra, megalkuvásnak érezte volna, ha nem távozik az SZFE-ről. HVG-portré.","shortLead":"A rendező nem ért egyet semmilyen kulturális térfoglalással, einstanddal, de azzal sem, hogy \"mindkét oldal azt várja...","id":"202103_szasz_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8811dd-057b-49eb-bcd1-60f5ee16cc82","keywords":null,"link":"/360/202103_szasz_janos","timestamp":"2021. január. 21. 19:00","title":"Szász János: \"Mintha katonai junta szállta volna meg az SZFE-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett szakemberre leginkább érdekes kijelentései miatt emlékezhetnek majd a tengerentúli internetezők.","shortLead":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt...","id":"20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87867371-cc7a-46ff-bd61-dfb82c5d8116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","timestamp":"2021. január. 22. 15:03","title":"Trump távozó “katonája” szerint a 3 megabites internet több mint jó, Kína pedig veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]