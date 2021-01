Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b754a6d6-3a08-4cbd-be9b-865dcbf7e0a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szerencsésen elhelyezett kamerának hála videó is készült a Sokorópátka fölött felvillant tűzgömbről.","shortLead":"Egy szerencsésen elhelyezett kamerának hála videó is készült a Sokorópátka fölött felvillant tűzgömbről.","id":"20210123_meteor_tuzgomb_sokoroptka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b754a6d6-3a08-4cbd-be9b-865dcbf7e0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ab796f-abb3-4764-8367-504b96b08486","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_meteor_tuzgomb_sokoroptka","timestamp":"2021. január. 23. 10:03","title":"Fényesen izzó meteor világította be az éjszakát Győr-Moson-Sopron megyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen - számoltak be különféle hírforrások szombaton.","shortLead":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen...","id":"20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3df0b-a038-4ff2-ab33-7c0962de0724","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","timestamp":"2021. január. 23. 17:36","title":"A külföld is kiállt Navalnij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c2c614-c5ed-4eb4-9bce-eaa6c58ff501","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A francia nyelvi közösség építgetése elemzők szerint nem más, mint korszerű csomagolásba bújtatott klasszikus kolonializmus.","shortLead":"A francia nyelvi közösség építgetése elemzők szerint nem más, mint korszerű csomagolásba bújtatott klasszikus...","id":"202103__a_frankofonia_lenyulasa__miniensz__glottofagia__nyelvi_falo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c2c614-c5ed-4eb4-9bce-eaa6c58ff501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb522faa-b462-4f15-b2ab-224496a1b5a7","keywords":null,"link":"/360/202103__a_frankofonia_lenyulasa__miniensz__glottofagia__nyelvi_falo","timestamp":"2021. január. 24. 13:30","title":"Nyelvi gyarmatosítás: Így lett újra hatalompolitikai eszköz a francia nyelv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán legnépszerűbb médialejátszó is beállt a sorba.","shortLead":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán...","id":"20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc173a2-e301-49b3-9952-065ffa788329","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","timestamp":"2021. január. 25. 06:03","title":"Ha új Mac gépe van, töltse le rá az új VLC lejátszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GKI konjunktúraindexe januárban érezhetően emelkedett. A járvány kezdete óta legmagasabb értékét érte el, de áprilisi zuhanásának még így is csak alig több mint felét dolgozta le. ","shortLead":"A GKI konjunktúraindexe januárban érezhetően emelkedett. A járvány kezdete óta legmagasabb értékét érte el, de áprilisi...","id":"20210125_GKI_az_emberek_ugy_erzik_penzugyi_helyzetuk_javul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cdaf0d-0167-43d0-a25e-6facd35185ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_GKI_az_emberek_ugy_erzik_penzugyi_helyzetuk_javul","timestamp":"2021. január. 25. 06:15","title":"GKI: az emberek úgy érzik, pénzügyi helyzetük javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","shortLead":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","id":"20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd7c788-b4d5-496e-86d9-d00659d7494d","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 21:48","title":"Hollandiai fiatalok felgyújtottak egy tesztközpontot, tiltakozásul a kijárási tilalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","shortLead":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","id":"20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027d48f8-a606-4e67-bd00-17394dd95e5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","timestamp":"2021. január. 24. 15:02","title":"Hiába az ötszázalékos áfa, a lakások nem lesznek olcsóbbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc28a079-dff6-4718-a30e-f5fa34b073ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megkínált BMW 635 CSi-vel eddig alig több, mint 60 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A megkínált BMW 635 CSi-vel eddig alig több, mint 60 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210125_uj_gazdara_talalt_sean_connery_egykori_ikonikus_bmw_kupeja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc28a079-dff6-4718-a30e-f5fa34b073ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19955a07-121b-4d75-bb24-c0829d908d91","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_uj_gazdara_talalt_sean_connery_egykori_ikonikus_bmw_kupeja","timestamp":"2021. január. 25. 06:41","title":"Új gazdára talált Sean Connery egykori ikonikus BMW kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]