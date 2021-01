Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január 25-től, mától férhetnek hozzá a magyarok. Első tapasztalataink szerint az oldal gyakran igen lassan működik. Amikor sikerül elérni, és az ember meglátja a programok listáját, akkor jön rá: ezért talán kár volt próbálkozni.","shortLead":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január...","id":"20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33099c3-9a19-4504-abce-acd11cbff73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2021. január. 25. 10:33","title":"Mától letölthető a kormány ingyenes otthoni szoftvercsomagja, de ne örüljön előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dd719f-3669-46b3-8a57-5cc3924012bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobott fenyőfából körülbelül tízezer liter, C- és D-vitaminban gazdag üdítőt készít egy észt cég.","shortLead":"Egy kidobott fenyőfából körülbelül tízezer liter, C- és D-vitaminban gazdag üdítőt készít egy észt cég.","id":"20210125_Kidobott_karacsonyfabol_keszitettek_uditot_Esztorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90dd719f-3669-46b3-8a57-5cc3924012bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc1ad3-427f-4b67-8a42-f46c24c209cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Kidobott_karacsonyfabol_keszitettek_uditot_Esztorszagban","timestamp":"2021. január. 25. 11:09","title":"Kidobott karácsonyfákból készítenek üdítőt Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az etnikai hovatartozás is szerepet játszhat abban, mennyire érzi valaki keserűnek az étcsokoládét, a brokkolit vagy a grapefruitot – állítják dán kutatók. A megállapítás meglepő, a magyarázat prózaibb","shortLead":"Az etnikai hovatartozás is szerepet játszhat abban, mennyire érzi valaki keserűnek az étcsokoládét, a brokkolit vagy...","id":"202103_izerzekeles_maskeppen_keseru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd3ef6e-9e60-4c1b-b46e-4df995d33150","keywords":null,"link":"/360/202103_izerzekeles_maskeppen_keseru","timestamp":"2021. január. 25. 18:00","title":"Érdekes különbség: más népek máshogy érzik a keserűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint mivel a szakemberek egészséges embereket látogatnak meg, nem kell speciális védőöltözetet viselniük.","shortLead":"A tárca szerint mivel a szakemberek egészséges embereket látogatnak meg, nem kell speciális védőöltözetet viselniük.","id":"20210125_Emmi_Vedoruha_oltas_idos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343e657-087f-4d94-a7e8-822fbf2d417c","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Emmi_Vedoruha_oltas_idos","timestamp":"2021. január. 25. 18:31","title":"Emmi: Védőruha nélkül mennek oltani az idősekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék a hócsizmájukat papucsra\", mivel a fesztivált túlnyomórészt a virtuális térben rendezik meg.



","shortLead":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék...","id":"20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1a6ac-c00c-41e2-a7ff-6d0f76ef3584","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Csütörtökön kezdődik a Sundance Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 462 lóerős sportszedán egészen kiváló köridőt futott a németországi Sachsenringen.","shortLead":"A 462 lóerős sportszedán egészen kiváló köridőt futott a németországi Sachsenringen.","id":"20210126_szupergyors_3as_bmw_igazi_nagyagyukat_utasit_maga_moge_az_alpina_b3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930dc5d-2aad-4c69-a53d-c871dde421c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_szupergyors_3as_bmw_igazi_nagyagyukat_utasit_maga_moge_az_alpina_b3","timestamp":"2021. január. 26. 09:21","title":"Szupergyors 3-as BMW: nagyágyúkat utasít maga mögé az Alpina B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többségükben terrorizmus a vád, az Iszlám Állam idejéből.","shortLead":"Többségükben terrorizmus a vád, az Iszlám Állam idejéből.","id":"20210124_Tobb_mint_340_halalos_iteletet_hajtanak_vegre_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c500582-a62e-43ed-a6ec-b3f62a64b970","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Tobb_mint_340_halalos_iteletet_hajtanak_vegre_Irakban","timestamp":"2021. január. 24. 13:36","title":"Több mint 340 halálos ítéletet hajtanak végre Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Titkolt összegeket áldozva rá új központokat jelölt ki a kormány három sportág utánpótlás-nevelésének a támogatására. Erre papíron már így is rengeteg pénz ment el, a jelek szerint nem túl hatékonyan, a külföldről érkező edzők szerint ugyanis továbbra is ez a magyar labdarúgás gyenge pontja.","shortLead":"Titkolt összegeket áldozva rá új központokat jelölt ki a kormány három sportág utánpótlás-nevelésének a támogatására...","id":"202103__allami_sporttamogatasok__utanpotlas__puskas_akademia__felcsuti_modszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0820d98a-6120-41ff-a460-4cb9e04f6770","keywords":null,"link":"/360/202103__allami_sporttamogatasok__utanpotlas__puskas_akademia__felcsuti_modszerek","timestamp":"2021. január. 26. 07:00","title":"A felcsúti lesz a fociakadémiák akadémiája, amihez további milliárdok dukálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]