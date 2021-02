Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati projektekre menne.","shortLead":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati...","id":"20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377050b0-359a-4d02-9318-dc16d2512a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","timestamp":"2021. február. 09. 11:17","title":"A kormány csak unióspénz-morzsákat enged Budapestre, azokat is főleg a saját projektjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március végéig szállítja majd le az első kettőt az amerikai légierőnek, amelyeket később követ majd további hat.","shortLead":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március...","id":"20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aafb65-36f7-49ae-a78c-a6ff2cc48116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","timestamp":"2021. február. 08. 09:03","title":"Ez az amerikai légierő új vadászgépe – teljesen digitális kabinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51be73b-0feb-4d9e-b64f-693c1bd62da1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt gyökeresen megváltozott munkakörnyezetre reagált a japán autógyár.","shortLead":"A koronavírus miatt gyökeresen megváltozott munkakörnyezetre reagált a japán autógyár.","id":"20210207_nissan_auto_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d51be73b-0feb-4d9e-b64f-693c1bd62da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a267ca8-3fd1-48b4-b8b6-bad21f38b5bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_nissan_auto_home_office","timestamp":"2021. február. 07. 21:16","title":"A Nissan új ötletével most már tényleg bárhonnan dolgozhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vádlott lesz a műsorvezetőt szexuális zaklatással megvádoló Baukó Éva.","shortLead":"Vádlott lesz a műsorvezetőt szexuális zaklatással megvádoló Baukó Éva.","id":"20210209_Becsuletsertes_miatt_perel_Havas_Henrik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7314992c-d5c4-4324-867e-71115de63154","keywords":null,"link":"/elet/20210209_Becsuletsertes_miatt_perel_Havas_Henrik","timestamp":"2021. február. 09. 10:27","title":"Becsületsértés miatt perel Havas Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a04349a-1601-425c-a610-668d969f38db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A német ipari metálegyüttes a nyolcadik stúdiólemezét a járvány miatti kényszerű turnészünet alatt készítette el.","shortLead":"A német ipari metálegyüttes a nyolcadik stúdiólemezét a járvány miatti kényszerű turnészünet alatt készítette el.","id":"20210208_Jon_az_uj_Rammsteinalbum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a04349a-1601-425c-a610-668d969f38db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec9f07d-83d6-49e4-ae58-97d0da9f0ce9","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Jon_az_uj_Rammsteinalbum","timestamp":"2021. február. 08. 09:10","title":"Jön az új Rammstein-album","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b4cd45-30d0-46b7-94f0-a08f3eb43adb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai puccs után számos városban tüntetnek a mianmariak, eközben a koronavírus-tesztelés összeomlott.","shortLead":"A katonai puccs után számos városban tüntetnek a mianmariak, eközben a koronavírus-tesztelés összeomlott.","id":"20210209_mianmar_puccs_tuntetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b4cd45-30d0-46b7-94f0-a08f3eb43adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405e93b-b39c-44b5-99d3-9740aad39595","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_mianmar_puccs_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 10:37","title":"Gumilövedékkel, vízágyúval oszlatják a tüntető tömegeket Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna a vállalkozásokért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna...","id":"20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f2dbb6-3439-4c7e-8f47-8b0e9c141486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","timestamp":"2021. február. 09. 17:31","title":"Cser-Palkovics: Parraghék engedjék el a kamarai díjakat a vendéglátósoknak és a turisztikai cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére megpróbált áthaladni az érkező vonat előtt.","shortLead":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére...","id":"20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd0df75-357d-40e5-94f3-d45777821739","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","timestamp":"2021. február. 09. 11:05","title":"Vádat emeltek a nagymama ellen, aki az érkező vonat ellenére a sínekre hajtott, emiatt két unokája is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]