Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb felmérés szerint minden negyedik ember nem kér a koronavírus elleni oltásból, de december elején még sokkal többen voltak.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint minden negyedik ember nem kér a koronavírus elleni oltásból, de december elején még...","id":"20210207_ksh_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f126d664-e737-4dcf-9b72-80e48cd83442","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_ksh_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 07. 09:24","title":"KSH: még mindig csak a magyarok 40 százaléka oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program alkalmazása most még hasznosabb funkcióval bővült.","shortLead":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program...","id":"20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c38ed-0ea4-4e4c-bbd3-46334cc88829","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","timestamp":"2021. február. 05. 21:11","title":"És önnél milyen a vétel? Már a mobilnet-lefedettség is ellenőrizhető ezzel az alkalmazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki politikus híveinél.","shortLead":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött...","id":"20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f371556-6dfe-4c6c-9e75-73d3b404adef","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","timestamp":"2021. február. 06. 19:33","title":"Folyik a megtorlás a Navalnij melletti tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És ezekből a győzelmekből semmit sem vesz el, hogy néhány nappal ezelőtt a koronavírus őt is elragadta. Mi volt ebben a sztoikus, sokat megélt veteránban, ami milliók érzelmeire hatott, és ami milliókat vett rá arra, hogy adakozzanak a nevében? Az biztos, hogy megmutatta: egy százéves ember optimizmusának varázslatos ereje van.","shortLead":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És...","id":"20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4e33dc-11ad-4bc6-8eb3-434391b0c1f6","keywords":null,"link":"/elet/20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","timestamp":"2021. február. 06. 20:00","title":"Sir Captain Tomtól kaptunk valami nagyon fontosat: reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189024c5-aa44-4bba-8542-b6ed8b7e15c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel fel kell lépni a nem megfelelő magatartás ellen.","shortLead":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel...","id":"20210207_allatvedelem_konzultacia_nagy_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189024c5-aa44-4bba-8542-b6ed8b7e15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4919641-fa8f-41d1-854a-5c7d29daae2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_allatvedelem_konzultacia_nagy_istvan","timestamp":"2021. február. 07. 14:26","title":"Online konzultációt indított a kormány az állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg 157 ezer aktív fertőzött van az országban.","shortLead":"Jelenleg 157 ezer aktív fertőzött van az országban.","id":"20210205_portugalia_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a703632-f5a4-42a1-9108-9ef271bd8488","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_portugalia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 05. 21:37","title":"Lassult a járvány Portugáliában, de az intenzív osztályok még mindig tele vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánymédia által rendszeresen szerepeltetett szakértő szerint most az a szűk kör van előnyben, amely irányítja a gépeket.","shortLead":"A kormánymédia által rendszeresen szerepeltetett szakértő szerint most az a szűk kör van előnyben, amely irányítja...","id":"20210207_Foldi_Laszlo_Le_kell_kapcsolni_az_internetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739a73f2-56c9-465f-8e48-39acbbb2cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Foldi_Laszlo_Le_kell_kapcsolni_az_internetet","timestamp":"2021. február. 07. 13:59","title":"Földi László: Le kell kapcsolni az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az alkotmányos vádakban már nem találják bűnösnek, de a civil életben komoly nehézségekre készülhet Donald Trump, aki az elnökségével, s különösen annak utolsó heteivel, besározta évtizedek során felépített márkanevét.","shortLead":"Az alkotmányos vádakban már nem találják bűnösnek, de a civil életben komoly nehézségekre készülhet Donald Trump, aki...","id":"202105__trump_azuzletember__elbukott_szerzodesek__lejaro_hitelek__sar_es_adossaghegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127b2e-50c3-4cf9-8fe7-830515ae9736","keywords":null,"link":"/360/202105__trump_azuzletember__elbukott_szerzodesek__lejaro_hitelek__sar_es_adossaghegy","timestamp":"2021. február. 06. 16:00","title":"Elnöksége botrányos zárása után az üzleti életben sem vár sok jó Donald Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]