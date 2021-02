Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","shortLead":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","id":"20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba89ecf-fe21-4270-b925-2ddbb1dd81c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","timestamp":"2021. február. 16. 09:08","title":"Tömegek sétáltak a vékony balatoni jégen, amikor két ember alatt is beszakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","shortLead":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","id":"20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d978db-7c74-459a-ab63-c3eeb14798bb","keywords":null,"link":"/elet/20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","timestamp":"2021. február. 15. 11:27","title":"Szörnyű körülmények között tartottak állatokat egy isaszegi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc. ","shortLead":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne...","id":"20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ef5c58-a19b-42da-a7ef-ded985ee8a50","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","timestamp":"2021. február. 15. 11:09","title":"Hadházy: Hűtőtáskával kellett készülniük a háziorvosoknak a Moderna-vakcina átvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","shortLead":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","id":"20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cf4ab2-e252-4f33-afec-db861f44befd","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","timestamp":"2021. február. 16. 07:59","title":"Egy 90 éves nő négy kilométert gyalogolt a 30 centiméteres hóban, hogy megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához.","shortLead":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti...","id":"20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaff8cc-866f-4924-88d2-35b5c17feb77","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","timestamp":"2021. február. 15. 21:41","title":"Iványi Gábor egyesülete és Baritz Laura Európai Polgár díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","shortLead":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","id":"20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ddda9-d022-42cd-9945-53aac1df6c29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","timestamp":"2021. február. 16. 07:56","title":"Szalagkorlátnak csapódott autójával, majd gyalog indult el az M0-son egy ittas nő Maglódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy minél hamarabb és minél alaposabban vizsgálni kellene, milyen hatással van az emberi szervezetre a mikroműanyag-szennyezés.","shortLead":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy minél hamarabb és minél alaposabban vizsgálni kellene, milyen hatással...","id":"20210215_Nehany_kutato_szerint_mar_vilagmeretu_katasztrofat_okozhatnak_a_mikromuanyagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be815a9f-d67c-4f02-98fe-14b0320f5f74","keywords":null,"link":"/zhvg/20210215_Nehany_kutato_szerint_mar_vilagmeretu_katasztrofat_okozhatnak_a_mikromuanyagok","timestamp":"2021. február. 15. 14:39","title":"Néhány kutató szerint világméretű katasztrófát okozhatnak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntést jövő héten hozhatnak a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet meghosszabbításáról.","shortLead":"Döntést jövő héten hozhatnak a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet meghosszabbításáról.","id":"20210216_veszhelyzet_meghosszabbitasa_parlamenti_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d347ee2-593e-4bb7-9edc-e5ef623f1a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_veszhelyzet_meghosszabbitasa_parlamenti_vita","timestamp":"2021. február. 16. 05:19","title":"A vészhelyzet meghosszabbítása lesz a téma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]