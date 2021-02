Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi módszerhez.","shortLead":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi...","id":"20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67a5cf-426c-4699-ad20-409f06aca535","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","timestamp":"2021. február. 13. 20:56","title":"Vitorlásokkal kezdi szállítani gumijait a tengerentúlra a Michelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd180cd0-4ade-4faa-b7e9-168a9c7d90fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állatok boncolása során kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövők szokatlan mértékben károsodott. ","shortLead":"Az állatok boncolása során kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövők szokatlan...","id":"20210213_Koronavirus_fehertigris_pakisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd180cd0-4ade-4faa-b7e9-168a9c7d90fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51d7f1-21f1-44b2-8f42-0180b63276a9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Koronavirus_fehertigris_pakisztan","timestamp":"2021. február. 13. 18:28","title":"Koronavírus miatt pusztulhatott el két fehértigris Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben a Facebooktól és a YouTube-tól, ezért többféle vásárlós funkcióval is kacérkodik a TikTokon.","shortLead":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben...","id":"20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c60bb-28ce-43e2-a433-06a035e5ea60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","timestamp":"2021. február. 13. 16:03","title":"Új funkció jöhet a TikTokra, vásárlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is mehet az hőmérséklet.","shortLead":"Egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is mehet az hőmérséklet.","id":"20210213_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_az_extrem_hideg_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea3b4b0-efa1-4c39-a479-dfe1bbb649b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_az_extrem_hideg_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 21:35","title":"Három megyére adtak ki figyelmeztetést az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még az új Ghibli Hybrid nem lett puhány modell. ","shortLead":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még...","id":"20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0901a7d5-6f33-48ad-9cd8-d541bd171e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 13. 20:00","title":"Már megint egy szentségtörés: teszten az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa. A Tiger X-1-et a Marsra is elküldené a gyártó.","shortLead":"Két évvel azután, hogy a Hyundai megmutatta a lépegető autója koncepcióját, elkészült a szerkezet első prototípusa...","id":"20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3563e3e-ef27-477e-84cd-37f08e9862dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ddf1f7-3164-41ed-8195-d67c1c59830c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hyundai_tiger_x_1_koncepcio_lepegeto_auto","timestamp":"2021. február. 15. 09:03","title":"Megépítette a Hyundai az új autó prototípusát, ami lábakon is tud járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","shortLead":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","id":"20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62652db-5d71-4bf8-9325-96645d52fc60","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","timestamp":"2021. február. 15. 04:23","title":"Eléggé megviselte Max Verstappen barátnőjét, hogy beült a holland mellé egy körre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]