[{"available":true,"c_guid":"86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az illetékes főpolgármester-helyettes azt mondta, nem indokolta a döntést a kormány.","shortLead":"Az illetékes főpolgármester-helyettes azt mondta, nem indokolta a döntést a kormány.","id":"20210219_budapesti_tavaszi_fesztival_fovarosi_onkormanyzat_kormany_kael_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0646068c-1529-477c-8aa5-92fe7ade4d96","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_budapesti_tavaszi_fesztival_fovarosi_onkormanyzat_kormany_kael_csaba","timestamp":"2021. február. 19. 10:26","title":"Nem támogatja tovább az állam a Budapesti Tavaszi Fesztivált, új rendezvény jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról beszélt. Landolt a Mars-eszköz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról...","id":"20210219_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792697ef-f46c-458a-87ab-39e7f8646e15","keywords":null,"link":"/360/20210219_Radar360","timestamp":"2021. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Már létezik kubai vakcina is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","shortLead":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","id":"20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aacaf1-8517-4c0e-b259-b5a08eada7fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","timestamp":"2021. február. 19. 10:03","title":"Van egy perce? Keressen rá a Perseverance szóra a Google-ön, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","shortLead":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","id":"20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e63d3d-4ae3-4848-826c-50523028231a","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","timestamp":"2021. február. 19. 13:34","title":"Harry hercegék ismét elszomorították a királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b5c4ff-9938-4b15-8cd5-8a429da822c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányfő szerint egy szerencsés véletlen, félreértés folytán került Magyarországhoz a páncél.","shortLead":"A kormányfő szerint egy szerencsés véletlen, félreértés folytán került Magyarországhoz a páncél.","id":"20210217_orban_viktor_lengyelorszag_gyermekpancel_ii_zsigmond_agost_kiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4b5c4ff-9938-4b15-8cd5-8a429da822c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7dbb9d-5013-46e1-b7c5-23f58f3c360a","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_orban_viktor_lengyelorszag_gyermekpancel_ii_zsigmond_agost_kiraly","timestamp":"2021. február. 17. 21:58","title":"Orbán megköszönte a lengyeleknek, hogy Magyarország eddig őrizhette II. Zsigmond Ágost gyermekpáncélját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 4000 beteget ápolnak kórházban, 332-en lélegeztetőgépen vannak.","shortLead":"Több mint 4000 beteget ápolnak kórházban, 332-en lélegeztetőgépen vannak.","id":"20210218_Meghalt_104_beteg_kozel_2900_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf24927-220e-4f4e-89c7-19301424d0dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Meghalt_104_beteg_kozel_2900_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. február. 18. 08:33","title":"Meghalt 104 beteg, közel 2900 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga...","id":"20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fad13-00dc-41e3-8ed6-88cec3915845","keywords":null,"link":"/sport/20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","timestamp":"2021. február. 19. 05:29","title":"Magabiztos Tottenham-siker a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját termékükkel. Az egyetlen problémát jelenleg az jelentheti, hogy túl sok helyre ígérkeznek el, így nem lesz elég kapacitás mindent időben teljesíteni, vagyis épp olyan akadozással kell számolni. Ez látszik Magyarországon is: Szijjártó Péter erre a hónapra 600 ezer dózist ígért, ehelyett egyelőre 40 ezer érkezett.","shortLead":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját...","id":"20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d511f-2c93-48e3-8b7d-d8a0560caa81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","timestamp":"2021. február. 19. 12:00","title":"Világot hódítana Oroszország a Szputnyikkal, de épp úgy akadozik a szállítás, mint a nyugati oltásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]