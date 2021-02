Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást kell biztosítania az önkormányzatoknak. Ketten nyújtottak be különvéleményt.","shortLead":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást...","id":"20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ad7900-07a0-428a-9ca0-75612419d630","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","timestamp":"2021. február. 19. 14:45","title":"A gödi különleges övezet az Ab szerint rendben van, de ehhez adott egy kis szépségtapaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy értesült, hogy a Karmelitában is felháborodást keltett az 1,6 milliárd forintos ügylet.","shortLead":"A lap úgy értesült, hogy a Karmelitában is felháborodást keltett az 1,6 milliárd forintos ügylet.","id":"20210219_rogan_antal_orban_viktor_foldvasarlas_obrusanszki_barbara_gulyas_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7b3099-df04-4e4d-b91b-8ceac305a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_rogan_antal_orban_viktor_foldvasarlas_obrusanszki_barbara_gulyas_gergely","timestamp":"2021. február. 19. 09:34","title":"Telex: Orbán határozottan kérte Rogánt, hogy állítsa le a felesége földvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fac300-17b4-4456-8981-a39bb1ff3d96","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hétéves működése során számos zavarosban halászó politikus és bűnöző tanulta meg a brit oknyomozó portál, a Bellingcat nevét. A harminc embert foglalkoztató csoport elsősorban Oroszországgal foglalkozik, mert Moszkva rúgja fel a leggyakrabban és a legdurvábban a játékszabályokat.","shortLead":"Hétéves működése során számos zavarosban halászó politikus és bűnöző tanulta meg a brit oknyomozó portál, a Bellingcat...","id":"202107__bellingcat__eletveszelyben__amacska_es_acsengo__kellemetlenkedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fac300-17b4-4456-8981-a39bb1ff3d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a10e9-cfeb-4790-b6f4-47065545a049","keywords":null,"link":"/360/202107__bellingcat__eletveszelyben__amacska_es_acsengo__kellemetlenkedok","timestamp":"2021. február. 19. 15:00","title":"\"Azt hitte rólam, becsületes bűnöző vagyok, nem pedig újságíró\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler Ferencet, aki idén lenne 100 éves. ","shortLead":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler...","id":"202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68fbf3a-a632-486d-bf10-f94cdc144890","keywords":null,"link":"/360/202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","timestamp":"2021. február. 20. 11:15","title":"Csodagyereknek indult, Párizsban teljesedett ki a fények festője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45e285-2bbc-43e3-8eac-bf002f4df989","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A börgöndi repülőtéren lesz az Óbudai Egyetem egyik technológiai kutatóközpontja is a tervek szerint.","shortLead":"A börgöndi repülőtéren lesz az Óbudai Egyetem egyik technológiai kutatóközpontja is a tervek szerint.","id":"20210221_borgond_repuloter_felujitas_palkovics_laszlo_cser_palkovics_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e45e285-2bbc-43e3-8eac-bf002f4df989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d891383e-58d0-4ee9-b9b8-ce57c2b89e8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_borgond_repuloter_felujitas_palkovics_laszlo_cser_palkovics_andras","timestamp":"2021. február. 21. 06:15","title":"Megújul az ország egyik legrégebbi repülőtere, 15 milliárdot adhat rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab941840-699b-4e23-9361-39909d352759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke szerint a korábbi vezetésnek nem sikerült az előző húsz évben szabad diskurzusú, kreativitású intézményt felépíteni, kirekesztőt, egysíkút és bezárkózót igen. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke szerint a korábbi vezetésnek nem sikerült az előző...","id":"20210219_Vidnyanszky_Attila_SZFE_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab941840-699b-4e23-9361-39909d352759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed559204-bb23-4ac3-aecf-a0f0e3c2b1d7","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Vidnyanszky_Attila_SZFE_interju","timestamp":"2021. február. 19. 12:12","title":"Vidnyánszky: Elképesztő agitáció ment a középiskolákban, hogy ne jöjjenek a diákok felvételizni az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akciót indított a rendőrség a buszsávokat jogosulatlanul használó autósok ellen.","shortLead":"Akciót indított a rendőrség a buszsávokat jogosulatlanul használó autósok ellen.","id":"20210220_Igy_magyarazkodnak_a_buszsavot_hasznalo_es_a_tilosban_megallo_autosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695f841b-5400-4fe7-bf8b-36f6ece97c65","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Igy_magyarazkodnak_a_buszsavot_hasznalo_es_a_tilosban_megallo_autosok","timestamp":"2021. február. 20. 19:01","title":"Így magyarázkodnak a buszsávot használó és a tilosban megálló autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]