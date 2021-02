Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a01dc6-df0a-4f7f-a3f0-b8a692ecabaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Woodst a tűzoltóknak és mentőknek hidraulikus vágóval kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül. Ügynöke szerint többszörös lábsérülést szenvedett.","shortLead":"Woodst a tűzoltóknak és mentőknek hidraulikus vágóval kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül. Ügynöke szerint...","id":"20210223_tiger_woods_sulyos_autobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a01dc6-df0a-4f7f-a3f0-b8a692ecabaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eca19f-db7e-40bc-97f9-e6add7a4ac55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_tiger_woods_sulyos_autobaleset","timestamp":"2021. február. 23. 21:29","title":"Tiger Woods súlyos autóbalesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4138b872-5b8c-4b9a-8667-dce3ee420831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többtucatnyi új Chromebook-modell megjelenését ígéri 2021-re a Google, és felvázolta a következő hónapokban várható új, kulcsfontosságú Chrome OS-funkciókat.","shortLead":"Többtucatnyi új Chromebook-modell megjelenését ígéri 2021-re a Google, és felvázolta a következő hónapokban várható új...","id":"20210223_uj_chromebook_modellek_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4138b872-5b8c-4b9a-8667-dce3ee420831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4495af38-b632-4138-800f-4281affd3f6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_uj_chromebook_modellek_2021","timestamp":"2021. február. 23. 12:03","title":"40 új notebook jön ki idén, amin a Google erőforrásbarát rendszere fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tanulmány eredményét szerdán mutatták be az Egyesült Államokban.\r

","shortLead":"A tanulmány eredményét szerdán mutatták be az Egyesült Államokban.\r

","id":"20210225_izrael_pfizer_koronavirus_vakcina_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff240b7-e3ae-487d-b859-07066a75e646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_izrael_pfizer_koronavirus_vakcina_tanulmany","timestamp":"2021. február. 25. 05:11","title":"Nagymintás izraeli tanulmány bizonyítja a Pfizer vakcinájának 94 százalékos hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133c5ab7-c9b5-4b27-aa56-82377de9dc28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Táncművészeti Egyetemnél is vizsgálják a modellváltás lehetőségét, a BME-nél, az NKE-nél és a Zeneakadémián nincs napirenden a kérdés. Az Óbudai Egyetem már indítványozta a fenntartóváltást, míg a Budapesti Gazdasági Egyetemnél még egyeztetések zajlanak a kérdésben.","shortLead":"A Magyar Táncművészeti Egyetemnél is vizsgálják a modellváltás lehetőségét, a BME-nél, az NKE-nél és a Zeneakadémián...","id":"20210223_modellvaltas_egyetem_mte_bme_nke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133c5ab7-c9b5-4b27-aa56-82377de9dc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389e34b-0b7e-4cf5-83a6-fbc3a5c7f41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_modellvaltas_egyetem_mte_bme_nke","timestamp":"2021. február. 23. 16:42","title":"Újabb egyetem indulhat el a modellváltás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió hagyományos adását. A műsor hallgatására több lehetőség is van, ezeket gyűjtöttük össze.","shortLead":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió...","id":"20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da479dda-d323-4839-8014-03c92771fb37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","timestamp":"2021. február. 24. 14:00","title":"Hogyan hallgatható a Klubrádió most, akár az FM 92,9-en is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes végleg ott akarja hagyni az Egyesült Államokat.","shortLead":"Az énekes végleg ott akarja hagyni az Egyesült Államokat.","id":"20210223_Stevie_Wonder_Ghanaba_emigral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc844469-bbb0-447b-8ebb-8d6712ed3f46","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Stevie_Wonder_Ghanaba_emigral","timestamp":"2021. február. 23. 13:39","title":"Stevie Wonder Ghánába emigrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7c367-71da-4014-8acb-ed55634ac2ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Revideo nevű YouTube-csatorna szerkesztői a mesterséges intelligencia segítségével tuningolták fel Rick Astley örökzöld slágerének videoklipjét.","shortLead":"A Revideo nevű YouTube-csatorna szerkesztői a mesterséges intelligencia segítségével tuningolták fel Rick Astley...","id":"20210224_rick_astley_never_gonna_give_you_up_youtube_video_4k_rickrolling","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b7c367-71da-4014-8acb-ed55634ac2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8334ed0-6f9a-461e-95c8-cd92b9875af4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_rick_astley_never_gonna_give_you_up_youtube_video_4k_rickrolling","timestamp":"2021. február. 24. 09:03","title":"4K-s felbontást kapott, már így is megnézhető az internet legnagyobb trollkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az önkormányzatok megismerhetik a vakcinát elutasítók nevét, személyi számát, címét és telefonszámát. Így akarják oltásra ösztönözni a lakosokat.","shortLead":"Az önkormányzatok megismerhetik a vakcinát elutasítók nevét, személyi számát, címét és telefonszámát. Így akarják...","id":"20210224_Izraelben_engedely_adatok_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec43413-6255-4eed-8331-5f341abe9040","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Izraelben_engedely_adatok_oltas","timestamp":"2021. február. 24. 21:48","title":"Izraelben engedélyezték, hogy a be nem oltottak adatait átadják a hatóságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]