[{"available":true,"c_guid":"abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat.","shortLead":"Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat.","id":"20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f47ef74-7d78-447f-8207-6f61d5d29740","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. március. 09. 16:37","title":"Zöldre fóliázott új terepjárókkal villognak videójukban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62edb6c-9078-4a95-83bd-45724b2dc8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrök ráadásul a fertőtlenítő állásokat foglalták el, amivel fennakadást okoztak a Szegedi Mentesítési Zónában.","shortLead":"A sofőrök ráadásul a fertőtlenítő állásokat foglalták el, amivel fennakadást okoztak a Szegedi Mentesítési Zónában.","id":"20210308_Auto_parkolas_mentok_Szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f62edb6c-9078-4a95-83bd-45724b2dc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f958e240-7fe6-4362-873c-c742e03ff6a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Auto_parkolas_mentok_Szeged","timestamp":"2021. március. 08. 16:39","title":"Egyszerre két autó is a mentők helyére parkolt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság. A gyanú szerint akkor gyilkolt, amikor rajtakapták, hogy lopni próbál a füstölőben lógó húsok közül.","shortLead":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári...","id":"20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b688d1d-faac-4c6f-8a0a-8c2b390cbef3","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2021. március. 09. 17:51","title":"Letartóztatásba került a kislángi kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","shortLead":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","id":"20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093f320a-2509-4eae-83d8-f0b282408989","keywords":null,"link":"/sport/20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:00","title":"Eltiltották a szezonra a rasszizmussal vádolt román játékvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b077cfb0-4796-425b-8212-d693e6d9873e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A magyar férfiak és a nők életszínvonala közötti különbség nagy, de legalább folyamatosan csökken - egészen addig, amíg nem jön egy válság, akkor a nők helyzete jóval rosszabb lesz. Vagy addig, amíg nem kell egyedül nevelni a gyerekeket. ","shortLead":"A magyar férfiak és a nők életszínvonala közötti különbség nagy, de legalább folyamatosan csökken - egészen addig, amíg...","id":"20210308_nok_es_ferfiak_magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b077cfb0-4796-425b-8212-d693e6d9873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9434cb99-2e0f-4af8-9920-351a7ea8585d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_nok_es_ferfiak_magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 08. 17:40","title":"Amint jön a válság, a nők munkája nagyobb veszélybe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében és a filmek világában is régóta inspirálja az alkotókat, sőt, ma már az üzleti világ fantáziáját is megmozgatják a szomszédos bolygóban rejlő lehetőségek.","shortLead":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében...","id":"202109_marsbeli_kronika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d497fef-1cf6-4ff3-bd70-e5196922bf6b","keywords":null,"link":"/360/202109_marsbeli_kronika","timestamp":"2021. március. 08. 14:00","title":"Verne leírta, Bowie elénekelte, Ridley Scott megrendezte - Elon Musk megvalósítja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek Bács-Kiskun megyében is feloldották a korlátozásokat.","shortLead":"A szakemberek Bács-Kiskun megyében is feloldották a korlátozásokat.","id":"20210309_madarinfluenza_korlatozas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c5fa0-cf05-406c-9757-1384953c90b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_madarinfluenza_korlatozas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 09. 11:31","title":"Legalább már a madárinfluenza visszaszorulóban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges oltás miatt – írja a Népszava. \r

","shortLead":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges...","id":"20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7c7c3-de9c-496f-8807-15c117eeae21","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 09. 08:23","title":"Vizsgálatot indít Péterfalvi az oltási rendszer hétvégi megroggyanása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]