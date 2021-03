Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO közleményében.","shortLead":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO...","id":"20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4133-02f1-4291-b37c-d087185d6970","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","timestamp":"2021. március. 09. 10:08","title":"Influenzaszerű megbetegedés oltás után? A WHO szerint ez normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely egy szemmel látható változásra készül ettől az évtől.","shortLead":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely...","id":"20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e1983-4860-4d0b-b071-c30e10a0c3ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","timestamp":"2021. március. 10. 12:02","title":"Nagyon bejött a karantén a Legónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e8d8b0-42b4-4c0a-a2d7-ef85b4c47b14","c_author":"HVG","category":"360","description":"Simon Winchester A professzor és az őrült című regénye egy fantasztikus vállalkozás, az örökkévalóságban talán mégis beteljesülő barátság krónikája.\r

","shortLead":"Simon Winchester A professzor és az őrült című regénye egy fantasztikus vállalkozás, az örökkévalóságban talán mégis...","id":"202109_konyv__szavak_oltara_simon_winchester_aprofesszor_es_azorult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e8d8b0-42b4-4c0a-a2d7-ef85b4c47b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee974d90-6914-4729-aa0f-e80ca7e108f4","keywords":null,"link":"/360/202109_konyv__szavak_oltara_simon_winchester_aprofesszor_es_azorult","timestamp":"2021. március. 08. 16:00","title":"Történelmi krimi, nyelvészeti thriller az \"angol irodalom nagyregényéről\" - könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon nem mindegy, milyen energiaforrással működtetnek egy műhúst előállító labort, ugyanis akár nagyobb is lehet az üvegházhatású-gáz kibocsátása, mint a hagyományos hús esetében.","shortLead":"Nagyon nem mindegy, milyen energiaforrással működtetnek egy műhúst előállító labort, ugyanis akár nagyobb is lehet...","id":"20210309_Az_energian_all_vagy_bukik_kornyezetbaratabbe_a_laboratoriumban_novesztett_muhus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3485bc-8f3c-4a29-ad44-53c80b8fc12a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210309_Az_energian_all_vagy_bukik_kornyezetbaratabbe_a_laboratoriumban_novesztett_muhus","timestamp":"2021. március. 09. 13:10","title":"Az energián áll vagy bukik, környezetbarátabb-e a laboratóriumban növesztett hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c31ef-5b7e-434f-bd9c-bfb9310d6382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök felesége is megfertőződött, enyhe tünetekről számoltak be.","shortLead":"Az elnök felesége is megfertőződött, enyhe tünetekről számoltak be.","id":"20210308_koronavirus_Aszad_sziriai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61c31ef-5b7e-434f-bd9c-bfb9310d6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a74990-5fbf-4a7e-9df1-dcb7400e7d13","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_Aszad_sziriai_elnok","timestamp":"2021. március. 08. 20:31","title":"Megfertőződött koronavírussal Aszad szíriai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. március. 09. 15:30","title":"A jövő építőipara: fókuszban az innováció és a környezettudatos működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"HVG","category":"360","description":"A helyzet attól függ, hogyan alakul a következőkben a \"keleti vakcinák\" behozatala.","shortLead":"A helyzet attól függ, hogyan alakul a következőkben a \"keleti vakcinák\" behozatala.","id":"20210310_Jol_all_Magyarorszagi_az_oltasi_versenyben_de_a_helyzet_gyorsan_valtozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9826c8a4-cb2a-462b-8dec-7266a2918c4f","keywords":null,"link":"/360/20210310_Jol_all_Magyarorszagi_az_oltasi_versenyben_de_a_helyzet_gyorsan_valtozhat","timestamp":"2021. március. 10. 12:00","title":"Most jól áll Magyarország az oltási versenyben, de ez gyorsan változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","shortLead":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","id":"20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5243733a-749e-449c-a169-5fb4fa9c851a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 12:27","title":"Az MSZP azt kéri, hogy a kormány adjon minden magyar nőnek 10 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]