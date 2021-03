Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek, aki aztán Budapesten bukkant fel újra.","shortLead":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek...","id":"20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0d18f-4e76-4708-9205-1a10777ab65c","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","timestamp":"2021. március. 11. 20:29","title":"Szijjártó nem tud róla, hogy a Gruevszki-féle lehallgatásba belebukott kémfőnök is Magyarországra készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30c9932-c13c-426e-a45e-329f7a133c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február vége óta erősen növekszik a koronavírus miatti fertőzésgyakoriság az 5-15 éves korosztályban Németországban.","shortLead":"Február vége óta erősen növekszik a koronavírus miatti fertőzésgyakoriság az 5-15 éves korosztályban Németországban.","id":"20210312_nemetorszag_koronavirus_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30c9932-c13c-426e-a45e-329f7a133c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02243737-4b18-460a-91f7-d7c7a352e395","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_nemetorszag_koronavirus_gyerekek","timestamp":"2021. március. 12. 17:03","title":"5-15 éves gyerekek betegednek meg a koronavírustól Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc37e12-3c1b-47f6-8901-7cb64946443d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideges lett, mert azt hitte, hogy nem működik a számítógépe.","shortLead":"Ideges lett, mert azt hitte, hogy nem működik a számítógépe.","id":"20210311_karomkodas_krim_kulturalis_miniszter_kormanyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc37e12-3c1b-47f6-8901-7cb64946443d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c76dd1-3a0d-4cdc-bd15-eab0b8fad31e","keywords":null,"link":"/elet/20210311_karomkodas_krim_kulturalis_miniszter_kormanyules","timestamp":"2021. március. 11. 18:43","title":"Bekapcsolt kameráknál mutatta meg igazi formáját a krími kulturális miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"","category":"cegauto","description":"Nem reprezentatív szavazásunkon messze a kis japán kapta a legtöbb voksot.","shortLead":"Nem reprezentatív szavazásunkon messze a kis japán kapta a legtöbb voksot.","id":"20210311_olvasoink_szerint_megerdemelten_lett_a_toyota_yaris_az_ev_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0fe9b2-3b95-4f1b-9511-08193af636e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_olvasoink_szerint_megerdemelten_lett_a_toyota_yaris_az_ev_autoja","timestamp":"2021. március. 11. 06:41","title":"Olvasóink szerint megérdemelten lett a Toyota Yaris az Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha öt percekkel rövidebbnek írtak be műsorokat, nem fejtették ki, mi lesz egy korábbi műsor ismétlésében, és nem fenntartható az az üzleti terv, amivel húsz éve működnek. ","shortLead":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha...","id":"20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1410f7-1e98-4aca-beee-5bd0e4cdd0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Arató András a Klubrádiót sújtó újabb ítéletről: “Rendkívül erőltetett, végtelenül aljas és gyáva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a következő három hónapban Magyarország legnagyobb részét bejárja majd a kamerás autóival, hogy fotókat készítsen az Apple Térképek számára.","shortLead":"Az Apple a következő három hónapban Magyarország legnagyobb részét bejárja majd a kamerás autóival, hogy fotókat...","id":"20210311_apple_terkepek_kameras_auto_korbenezes_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc31dda-0bc0-4a40-b065-0b4aef352a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_apple_terkepek_kameras_auto_korbenezes_funkcio","timestamp":"2021. március. 11. 17:03","title":"Magyarországra jön az Apple kamerás autója, bárhol összefuthatunk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","shortLead":"A szerződésben 90 millió adagról volt szó, ebből egy kiszivárgott dokumentum szerint 30,1 millió fog teljesülni.","id":"20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1245baf-a128-4bda-b2b1-9480f57e4d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_astrazeneca_vakcina_keses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 12. 10:19","title":"A csökkentett ígéretnél is kevesebb vakcinát szállít ki márciusban az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","shortLead":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","id":"20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191721e-17b9-4b0d-ba83-59a4e2278e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 11. 11:42","title":"Orosz vakcinával oltották be Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]