[{"available":true,"c_guid":"8e288c42-7f96-4da1-93c3-6f84f955ef83","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"„Teljesen új helyzet számomra. Folyamatosan tanulom. Decemberben már a második kiadás jelent meg” – meséli tavaly ősszel megjelent bemutatkozó regényéről és annak következményeiről Halász Rita író. A könyv nagyot szólt és nem csak az elsőkönyves kínálatban aratott sikert. A Mély levegő számos fontos kérdést vet fel és tárgyal – párkapcsolati bántalmazást, traumafeldolgozást, társadalmi polarizációt. A szerzővel beszélgettünk. ","shortLead":"„Teljesen új helyzet számomra. Folyamatosan tanulom. Decemberben már a második kiadás jelent meg” – meséli tavaly...","id":"20210311_Halasz_Rita_A_nyelv_amit_leirunk_es_beszelunk_mi_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e288c42-7f96-4da1-93c3-6f84f955ef83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732755b6-e002-4f16-9a38-a6ad560560e9","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Halasz_Rita_A_nyelv_amit_leirunk_es_beszelunk_mi_vagyunk","timestamp":"2021. március. 11. 20:00","title":"Halász Rita: A közbeszédnek jót tenne az árnyaltság és az empátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

\r

","shortLead":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

\r

","id":"20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf97cd08-3deb-4a1b-b494-584735798df6","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","timestamp":"2021. március. 13. 12:58","title":"Kitüntette Győr az Aurora punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több országban leállították az AstraZeneca használatát, vizsgálják a vakcinát, az Európai Gyógyszerügynökség szerint az oltóanyag adható. EU-s és amerikai mentőcsomagok. Szerbiai vakcinagyár. Régiós banki aranyifjú. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több országban leállították az AstraZeneca használatát, vizsgálják a vakcinát, az Európai Gyógyszerügynökség szerint...","id":"20210312_Radar_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc024b4-a833-4341-bb13-955e9d17b4bf","keywords":null,"link":"/360/20210312_Radar_360","timestamp":"2021. március. 12. 08:00","title":"Radar 360: Dilemmák az AstraZeneca körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","shortLead":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","id":"20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfee592-081e-4469-938f-f6cc5bb7966e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","timestamp":"2021. március. 12. 04:42","title":"Toyota az Apple-nek: Az autógyártásban 40 évig kell kiszolgálni a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét éven át élte a nagyvilági életet a bank volt régiós vezetője, akit végül egy belső vizsgálat buktatott le. Azóta sem ismert be semmit, de 18 vádlott-társa közül öt végül terhelő vallomást tett rá egy alku keretében. ","shortLead":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét...","id":"20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ecac1-6c99-4e5b-8006-3c00d2722ead","keywords":null,"link":"/360/20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","timestamp":"2021. március. 12. 06:30","title":"Ifjú sztárbankárként indult, majd 260 millióval húzta le az OTP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bebörtönzött orosz ellenzéki hollétéről az ügyvédeit sem tájékoztatták.","shortLead":"A bebörtönzött orosz ellenzéki hollétéről az ügyvédeit sem tájékoztatták.","id":"20210312_alekszej_navalnij_borton_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1e30c7-7f0b-40f8-a0ca-784bcd818a70","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_alekszej_navalnij_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 12. 15:41","title":"Nyoma veszett Navalnijnak, nem tudni, hová vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab43a87-c24f-4582-8490-f5d5ef128029","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megígértem a bátyámnak, hogy bekerülök a csapatba – így aggódik a válogató után Tashi, akinek álma, hogy focista legyen. Közben bepillanthatunk a bhutáni család mindennapjaiba és egy színes vallási szertartásba is. A monostor gyermekei, harmadik rész. ","shortLead":"Megígértem a bátyámnak, hogy bekerülök a csapatba – így aggódik a válogató után Tashi, akinek álma, hogy focista...","id":"20210313_Doku360_A_monostor_gyermekei_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab43a87-c24f-4582-8490-f5d5ef128029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7d3107-7cc3-4243-8e9e-9b05c1319e05","keywords":null,"link":"/360/20210313_Doku360_A_monostor_gyermekei_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 13. 19:00","title":"Doku360: Már egészen kiskorától egy fiú lelke lakik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c8553a-d5c0-43d5-830f-eb4b129de460","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azóta nem cserélt olyan kevés árut az Egyesült Királyság és az EU, mint januárban, amióta csak vannak erre vonatkozó adatok.","shortLead":"Azóta nem cserélt olyan kevés árut az Egyesült Királyság és az EU, mint januárban, amióta csak vannak erre vonatkozó...","id":"20210312_brexit_eu_brit_export_zuhan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c8553a-d5c0-43d5-830f-eb4b129de460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42895415-026b-481f-9f72-d8c391728784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_brexit_eu_brit_export_zuhan","timestamp":"2021. március. 12. 17:48","title":"A brit uniós export soha nem látott visszaesését hozta a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]