Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártámogatások trükközéséből kirobbant botrány egyik szereplője a magyar Filmteam leányvállalata. Egyelőre nem tudni, milyen szerepet játszottak az ügyben.","shortLead":"Az agrártámogatások trükközéséből kirobbant botrány egyik szereplője a magyar Filmteam leányvállalata. Egyelőre nem...","id":"20210319_szlovakia_korrupcio_filmteam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dd0321-cb4d-448d-8a0e-3af8808e2525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_szlovakia_korrupcio_filmteam","timestamp":"2021. március. 19. 17:59","title":"Magyar szála is van Szlovákia legnagyobb korrupciós botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Viktor_bejelenti_a_kovetkezo_hetek_menetrendjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f5a539-8c4b-464c-9045-c0e2811ee689","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Viktor_bejelenti_a_kovetkezo_hetek_menetrendjet","timestamp":"2021. március. 19. 07:35","title":"Orbán Viktor: Hétfőtől egy hétig még biztos maradnak a jelenlegi szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor a műsorban megszólaló Ungvárynak is ezt kellene tennie.","shortLead":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor...","id":"20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85225ec4-c23d-47e5-bec5-a43c936e211c","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","timestamp":"2021. március. 19. 17:52","title":"Felhívták a közmédiától Ungváry Krisztiánt, hogy nem akar-e bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","shortLead":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","id":"20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667f00c-2506-4076-a025-8813d0b74aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","timestamp":"2021. március. 19. 10:47","title":"Jól áll a gyári tuning a Volkswagen Transporternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44248711-82c3-44c1-866f-2269e15498c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az újabb botrány nyomán tovább zuhan a CDU/CSU-pártszövetség népszerűsége.","shortLead":"Az újabb botrány nyomán tovább zuhan a CDU/CSU-pártszövetség népszerűsége.","id":"20210320_Spiegel_Csostul_jon_a_baj_a_nemet_konzervativokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44248711-82c3-44c1-866f-2269e15498c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4296bc9d-cab7-4129-9914-c1707896877c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Spiegel_Csostul_jon_a_baj_a_nemet_konzervativokra","timestamp":"2021. március. 20. 09:00","title":"Spiegel: Csőstül jön a baj a német konzervatívokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint egész évben látogatható lesz a 65 milliárd forintért épülő pálya.","shortLead":"A tervek szerint egész évben látogatható lesz a 65 milliárd forintért épülő pálya.","id":"20210319_hajdunanas_motogp_tervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab19716-9883-4636-a0cc-6691b28e1d27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_hajdunanas_motogp_tervezes","timestamp":"2021. március. 19. 16:45","title":"A debreceni és az MTK-stadiont tervező cég felel a hajdúnánási MotoGP-pályáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház főigazgató főorvosa szerint a 360 helyre 371 beteg jutott szerdán.","shortLead":"A kórház főigazgató főorvosa szerint a 360 helyre 371 beteg jutott szerdán.","id":"20210319_egeszsegugy_gyori_korhaz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce35b65-d6a4-420e-89c9-4610fe54354a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_egeszsegugy_gyori_korhaz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 19. 13:50","title":"Már több a koronavírusos beteg a győri kórházban, mint ahányat el tudnak látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]