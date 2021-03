Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a68042-582d-4cc7-aa35-b26f2b42462e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykoron Giulio Andreotti által használt Fiat 132 hamisítatlan 70-es évekbeli életérzéssel támad. ","shortLead":"Az egykoron Giulio Andreotti által használt Fiat 132 hamisítatlan 70-es évekbeli életérzéssel támad. ","id":"20210321_elado_az_egykori_olasz_miniszterelnok_patinas_regi_luxus_fiat_132_giulio_andreotti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a68042-582d-4cc7-aa35-b26f2b42462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817480d9-13b4-4154-a17e-8e71a68aa11a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_elado_az_egykori_olasz_miniszterelnok_patinas_regi_luxus_fiat_132_giulio_andreotti","timestamp":"2021. március. 21. 06:41","title":"Eladó az egykori olasz miniszterelnök patinás régi luxus Fiatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15a26a7-f5ac-4a25-97fb-240c9cc741a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hejőkeresztúron verte szét egy kliens az autószerelő kocsijának a szélvédőjét.","shortLead":"Hejőkeresztúron verte szét egy kliens az autószerelő kocsijának a szélvédőjét.","id":"20210322_autoszerelo_garazdasag_baseballuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15a26a7-f5ac-4a25-97fb-240c9cc741a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44f9926-16af-43bc-85e6-a78b952643fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_autoszerelo_garazdasag_baseballuto","timestamp":"2021. március. 22. 17:18","title":"Felárat kért az autószerelő, az ügyfél erre elővette a baseballütőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","shortLead":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","id":"20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1077fa-129f-4e05-8d39-a7a8debfc4cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","timestamp":"2021. március. 22. 16:30","title":"Mától tilos a pornó az Indavideón, letörölnek minden eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bb0fbc-d020-44b1-b1b0-9ecaa0f81ef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki eredeti állapotú ralilegendát keres, most van eladó.","shortLead":"Ha valaki eredeti állapotú ralilegendát keres, most van eladó.","id":"20210322_Bezar_az_angliai_Mitsubishi_a_feltve_orzott_rikasagokat_is_eladjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bb0fbc-d020-44b1-b1b0-9ecaa0f81ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e68b31f-7e7c-4f32-8a85-08f453e23821","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Bezar_az_angliai_Mitsubishi_a_feltve_orzott_rikasagokat_is_eladjak","timestamp":"2021. március. 22. 10:34","title":"Bezár az angliai Mitsubishi, a féltve őrzött ritkaságokat kiárusítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","shortLead":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","id":"20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c38d6-0ec8-4264-958a-ad0c20200d8f","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","timestamp":"2021. március. 22. 12:39","title":"Blikk: Megválik Berki Krisztiántól a Life TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","shortLead":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","id":"20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc4cc0-4377-4e25-b8b2-b986c1249fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","timestamp":"2021. március. 22. 08:29","title":"Már civiliket toboroznak a Covid-osztályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rászállhattak az oltásellenesek.","shortLead":"Rászállhattak az oltásellenesek.","id":"20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ea95d-de25-4492-ab85-05bdfb0d58cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","timestamp":"2021. március. 21. 11:40","title":"Népirtással vádolták meg és feljelentették Boldogkői Zsolt professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"K. B. ","category":"tudomany","description":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték 30 év börtönre, hogy a boncolás nem igazolta a gyilkosságot. Még mindig nem szabadult.","shortLead":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték...","id":"20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2065b1-2543-46a2-9a93-74f6156f7d69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Négy gyereke megöléséért 18 éve börtönben ül egy nő, most kiderült, hogy alighanem ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]