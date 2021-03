2020. március. 11. 00:00 HVG HVG Hetilap

Keresve sem lehetett volna jobb alkalmat találni a kórházi adósságok kifizetésének elbliccelésére. A kormány meg akarta szorongatni a nagy beszállítókat, hogy utólag, visszamenőleg adjanak engedményt a ki nem fizetett számlákból. Úgy tudni, nem sok cég adta be a derekát, de a korábbi ígéretek ellenére máig nem történt meg a lejárt tartozások kifizetése. A következmény logikus: sok szállító már csak az előre, készpénzben kifizetett holmit szerzi be a megrendelőnek. Igaz ez gyógyszerekre, laborreagensekre, védőfelszerelésekre, fertőtlenítőszerekre egyaránt. A koronavírus-járvány miatt amúgy is szűkösek a készletek, a zömmel Kínában gyártott védőfelszerelések, gyógyszeripari alapanyagok szállítása akadozik, az igény viszont sokszorosa a békeidőkben megszokottnak. A professzionális védőmaszk darabját korábban 1700 forintért vásárolták a kórházak, most 6 ezer forintot is elkérnek érte. Egy hétfői kormányhatározat a sürgős beszerzésekre 6,7 milliárd forint költségvetési többletpénzt engedélyezett, ennek felhasználásáról az operatív törzs dönthet.