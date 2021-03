Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök pártja hat képviselői helyet elveszített, de még így is a legnagyobb párt lesz a parlamentben.","shortLead":"A miniszterelnök pártja hat képviselői helyet elveszített, de még így is a legnagyobb párt lesz a parlamentben.","id":"20210325_Benjamin_Netanjahu_valasztas_Izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09843ff4-288a-432d-9e5e-5ec9bca457ea","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_Benjamin_Netanjahu_valasztas_Izrael","timestamp":"2021. március. 25. 17:33","title":"A Netanjahu leváltását követelő pártok nyerték a választást Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól hívták fel őket.","shortLead":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól...","id":"20210324_Adatbazis_telefon_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323d404-a8e5-419e-8bfd-5bde108232db","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Adatbazis_telefon_oltas","timestamp":"2021. március. 24. 18:23","title":"Fideszes szervezetek telefonon hívogatnak embereket, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA szerint nincs olyan forgatókönyv, hogy nézők nélkül tartsák a meccseket. Aki rendező akar maradni, annak vállalnia kell, hogy beenged szurkolókat a stadionjába.","shortLead":"Az UEFA szerint nincs olyan forgatókönyv, hogy nézők nélkül tartsák a meccseket. Aki rendező akar maradni, annak...","id":"20210325_foci_eb_gulyas_gergely_puskas_arena_koronavirus_jarvany_szurkolok_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ae371a-1851-4a01-8611-de26aad10af5","keywords":null,"link":"/sport/20210325_foci_eb_gulyas_gergely_puskas_arena_koronavirus_jarvany_szurkolok_oltas","timestamp":"2021. március. 25. 14:19","title":"Gulyás: A beoltottak mehetnének a foci-Eb budapesti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank 5900 milliárd forintot öntött a gazdaságba 2020-ban, a hitelmoratórium miatt 1800 milliárd forint elkölthető pénz maradt a lakosságnál és a vállalkozásoknál. A kormány 5,8 ezer milliárdot költött a járványra és a válságra, de ennek negyede csak átcsoportosítás volt.","shortLead":"A jegybank 5900 milliárd forintot öntött a gazdaságba 2020-ban, a hitelmoratórium miatt 1800 milliárd forint elkölthető...","id":"20210325_Jegybanki_jelentes_a_kormany_munkahelyvedelemre_koltott_legkevesebbet_a_jarvanykiadasokon_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dbb11d-07ba-4d8e-b01d-890ece5681b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Jegybanki_jelentes_a_kormany_munkahelyvedelemre_koltott_legkevesebbet_a_jarvanykiadasokon_belul","timestamp":"2021. március. 25. 14:18","title":"Jegybanki jelentés: a kormány munkahelyvédelemre költött legkevesebbet a járványkiadásokon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et. A két készülék külsőre szinte semmiben nem tér el egymástól.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et...","id":"20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ceba31-4a44-451b-841f-72a36eba737c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","timestamp":"2021. március. 24. 17:03","title":"16 GB RAM, folyadékhűtés: itt a Xiaomi játékosoknak szánt új csúcsmobilja, a Black Shark 4 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista jogi képviselője hátfájásra is panaszkodott, két fájdalomcsillapítót kapott.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista jogi képviselője hátfájásra is panaszkodott, két fájdalomcsillapítót kapott.","id":"20210324_alekszej_navalnij_benulas_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c28db26-6ca7-4d02-938e-34af11b6f1e8","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_alekszej_navalnij_benulas_borton","timestamp":"2021. március. 24. 18:43","title":"Ügyvédje szerint elkezdett bénulni Navalnij lába a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel azután, hogy megszületett a gyereke, tragikus hirtelenséggel meghalt egy sásdi édesanya. A település polgármestere az emberek segítségét kérte, hogy a csecsemő életkezdését és az özveggyé vált apa életét megkönnyítsék. ","shortLead":"Két héttel azután, hogy megszületett a gyereke, tragikus hirtelenséggel meghalt egy sásdi édesanya. A település...","id":"20210325_csecsemo_sasd_egyedul_maradt_apa_flora_jusztinger_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095ca8a-10f6-46a4-8a62-838644088ce1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_csecsemo_sasd_egyedul_maradt_apa_flora_jusztinger_janos","timestamp":"2021. március. 25. 10:37","title":"Összefogás indult a kéthetes csecsemővel egyedül maradt apa megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem játszottak. Látható lesz a Jubileumi beszélgetések című, kétéves előadás is.","shortLead":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem...","id":"20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e77f9f-15ff-402d-a6f2-d8be1019b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Béla újra bemutatja a legelső előadását, a neten lesz látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]