[{"available":true,"c_guid":"54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg a vonatkozó videó.","shortLead":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg...","id":"20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa98958-3f2a-49e9-8844-5ea7ed2a6a95","keywords":null,"link":"/elet/20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","timestamp":"2021. április. 03. 14:29","title":"A szokásosnál is cukibb „kollégával” kívánnak biztonságos húsvétot a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi hírekkel ellentétben a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak mégis elszakadt a külső oldalszalagja.\r

","shortLead":"A korábbi hírekkel ellentétben a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak mégis elszakadt a külső...","id":"20210403_foci_eb_kalmar_zsolt_serules_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701a473d-3e30-4f01-9ebe-2f7b9ba7e69b","keywords":null,"link":"/sport/20210403_foci_eb_kalmar_zsolt_serules_magyar_valogatott","timestamp":"2021. április. 03. 22:35","title":"Súlyosan megsérült Kalmár Zsolt, lemaradhat az Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e03da38-c276-4853-8650-b0adaf6f92f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább egy beteg szerb kisgyerek jól járt Cristiano Ronaldo dühöngésével.","shortLead":"Legalább egy beteg szerb kisgyerek jól járt Cristiano Ronaldo dühöngésével.","id":"20210402_75_ezer_dollarert_arvereztek_el_Cristiano_Ronaldo_foldhoz_vagott_karszalagjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e03da38-c276-4853-8650-b0adaf6f92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f5da8-c35c-4711-a9cb-d13aff266f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_75_ezer_dollarert_arvereztek_el_Cristiano_Ronaldo_foldhoz_vagott_karszalagjat","timestamp":"2021. április. 02. 15:01","title":"75 ezer dollárért árverezték el Cristiano Ronaldo földhöz vágott karszalagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötezer dollárt remél Olekszandra Olinjkova az akciótól, a vásárló szinte bármit rávarrathat.","shortLead":"Ötezer dollárt remél Olekszandra Olinjkova az akciótól, a vásárló szinte bármit rávarrathat.","id":"20210403_horvat_tenisz_tetovalas_szponzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80ee2c-b1b6-4634-822b-4a4170d3bf1d","keywords":null,"link":"/elet/20210403_horvat_tenisz_tetovalas_szponzor","timestamp":"2021. április. 03. 14:31","title":"Felkínálta a karját tetoválásra egy horvát teniszezőnő, hogy pénzhez jusson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus-oltások hatása laborvizsgálattal kimutatható, de a beoltottaknak – a járvány jelenlegi szakaszában – nem érdemes ezzel foglalkozniuk. Szakemberekkel folytatott beszélgetéseinkből az is kiderül, hogy miért.","shortLead":"A koronavírus-oltások hatása laborvizsgálattal kimutatható, de a beoltottaknak – a járvány jelenlegi szakaszában – nem...","id":"202113__ellenorizhetoe_avedettseg__avakcina_haszna__tesztkerdes__szuroproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71c2cb-3953-4aeb-8f99-e3228b5cd401","keywords":null,"link":"/360/202113__ellenorizhetoe_avedettseg__avakcina_haszna__tesztkerdes__szuroproba","timestamp":"2021. április. 04. 08:15","title":"Koronavírus: van értelme oltás után ellenőrizni a védettséget? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog javulni a helyzet; egyre többen tervezik a nyári vakációt; létrejött az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központ. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog...","id":"20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a03d37-590c-4b69-aefa-bb7a3cf52862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","timestamp":"2021. április. 04. 07:00","title":"És akkor már meg sem próbál úgy tenni a kormány, mint ha tartható lenne a költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","shortLead":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","id":"20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f99ac1-4bbd-40b6-9972-273cbb2a8c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","timestamp":"2021. április. 04. 06:41","title":"Pirosnál is pirosabb ez a 28 évesen újszerű, éppen eladó Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt 302 brit halt meg a koronavírus miatt, ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb heti halálozási szám. Az országon belül külön kiszámították Angliára a reprodukciós rátát, és ez alapján úgy tűnik, a legrosszabb esetben is csak stagnálni fog a közeljövőben az ottani fertőzésszám.","shortLead":"Egy hét alatt 302 brit halt meg a koronavírus miatt, ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb heti halálozási szám...","id":"20210402_Visszaszoruloban_van_a_jarvany_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0c7124-65ea-49c6-9c01-466ae49815d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Visszaszoruloban_van_a_jarvany_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. április. 02. 21:45","title":"Visszaszorulóban van a járvány Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]