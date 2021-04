Újabb kritikus infrastruktúra kerül az Orbán-kormányhoz közel álló körökhöz azzal, hogy a 4iG felvásárolja a Digit. A cég bejelentése szerint a 4iG-nek az a célja, hogy létrehozzon egy nemzeti távközlési platformot az állami Antenna Hungáriával. Így olyan integrátori szerepkört tölthet be, amilyennel jelenleg csak a Telekom-csoport rendelkezik Magyarországon. Kulcsfontosságú infrastruktúrához jutott az elmúlt hónapokban Mészáros Lőrinc is, most már kizárólag az ő tulajdonában van a Tigáz több mint 30 ezer kilométeres gázvezetéke, és övé lett az ugyancsak az észak-magyarországi régióban működő Titász elektromos hálózata is. Itt nemcsak a térségben élő mintegy 1,2 millió háztartás potenciális ellátásáról van szó, hanem olyan vállalatok energiaigényéről is, mint a Bosch-gyárak, a BorsodChem vagy az Apollo Tyres, illetve a BMW készülő üzeme Debrecenben.

Az elmúlt egy év azonban korántsem csak Mészáros Lőrincről szólt. Elmúltak már azok az idők, amikor egyedül Simicska Lajos nevén voltak mindazok a jószágok, amelyeket Orbán Viktor kormányfő a maga közelében akart tudni. Ahogy a 4iG igyekszik a mesterséges intelligenciától az űriparig a legmodernebb technológiákat alkalmazó tudást magába olvasztani, úgy a repülőgépgyártástól a hadiiparig több olyan ágazat is megjelent a kormányhoz közel álló körökben, amely fejlett technológiára épül. Úgy tűnik, még az ipartelepítés helyszíneit is átgondolták, hiszen Gyula, Kaposvár vagy Zalaegerszeg valóban megérett egy kis vérfrissítésre. Ha pedig sikerül felfuttatni ezeket az ágazatokat, akkor némiképp alternatívát is tudnak nyújtani a németek által uralt magyarországi autóiparral szemben. A tulajdonosi kör azonban a legkisebb mértékig sem versenyben méretik meg.

A cikk teljes terjedelmében az e heti HVG Fókuszban rovatában, illetve online a hvg360-on olvasható.