Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","shortLead":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","id":"20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91151e1d-8946-49b5-9599-bf1653da6b5b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","timestamp":"2021. április. 07. 11:28","title":"Ételfutárnak állt az Apostol együttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","shortLead":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","id":"20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915e8c2-e24c-4a2b-96e6-3ddee5d6fed2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 16:28","title":"EMA: Lehet összefüggés az AstraZeneca-oltás és a ritka trombózisos esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A demokrata elnök kormánya mindenféle módszert bevet a hatékony járványkezelés érdekében, és hogy az emberek viseljék a maszkokat.","shortLead":"A demokrata elnök kormánya mindenféle módszert bevet a hatékony járványkezelés érdekében, és hogy az emberek viseljék...","id":"20210407_amerikai_kormany_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d9d5ce-af5d-4cff-9f6f-f0bcecc8c1ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_amerikai_kormany_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 07. 14:03","title":"Bidenék 151 millió forintnyi dollárt adnak azoknak, aki kényelmesebb arcmaszkokat terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae9bd76-0a24-4c2b-9bc5-4245cf4a37da","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Miért fontos a vállalati fenntarthatóság? Milyen intézkedésekre van szükség a cégek energiahatékonyabb működéséhez? Azt néztük meg, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy olyan nagyvállalatnak, amely a modern technológiák használatával igyekszik elérni a lehető legkevesebb károsanyag kibocsátást. Ilyen, amikor nem csak a köd zöld, hanem valódi és hatékony környezetvédelmi fejlesztések történnek.","shortLead":"Miért fontos a vállalati fenntarthatóság? Milyen intézkedésekre van szükség a cégek energiahatékonyabb működéséhez? Azt...","id":"jungheinrich_20210407_Megvalositott_vallalati_fenntarthatosag_amikor_nem_csak_a_kod_zold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae9bd76-0a24-4c2b-9bc5-4245cf4a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a69c3-1b92-4929-b282-95e7e8edd35f","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210407_Megvalositott_vallalati_fenntarthatosag_amikor_nem_csak_a_kod_zold","timestamp":"2021. április. 07. 11:30","title":"Megvalósított vállalati fenntarthatóság: amikor nem csak a köd zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik paragrafusára hivatkozva tagadta meg a tranzakciót.","shortLead":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik...","id":"20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fff796-b951-4a37-9ccf-b6bda95bcbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","timestamp":"2021. április. 07. 13:09","title":"Nem engedélyezte a magyar állam, hogy eladják az Aegon biztosítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","shortLead":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","id":"20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b95eb-d0e9-4eba-9de2-c5f81ceb0049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","timestamp":"2021. április. 08. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: a Toyota GR Yaris a Nordschleifén is bizonyított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2","c_author":"Jámbor András","category":"360","description":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek következtében együtt szenvedünk verséget, mint közösség és ország. Vélemény.","shortLead":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek...","id":"202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78b59-e61d-4079-829f-c4c7420bb1e3","keywords":null,"link":"/360/202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","timestamp":"2021. április. 08. 13:00","title":"Jámbor András: Kórház a város peremén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]