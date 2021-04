Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","shortLead":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","id":"20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0c78a-1826-4dc2-b34a-17e38b0cb1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Daciák és Ladák helyett Alfa Romeókat tervez a sztárdesigner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d347bcaa-c9e8-4471-9134-b52782d6cb45","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 22. 08:50","title":"Koronavírus: elhunyt 214 beteg, 3 millió 419 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan manőverről videó is készült.","shortLead":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan...","id":"20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a737b1-484f-4e90-82f2-7f041ffc0bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","timestamp":"2021. április. 21. 13:03","title":"Már videón is látható, ahogy helikoptert reptet az emberiség a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a polgármester engedélyével.","shortLead":"Mindezt a polgármester engedélyével.","id":"20210421_marihuana_new_york","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7902a1-f137-412b-af31-1bc312bff337","keywords":null,"link":"/elet/20210421_marihuana_new_york","timestamp":"2021. április. 21. 21:32","title":"Füves cigit osztogattak a beoltottaknak New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra, hogy korábban Washington utasította ki a washingtoni nagykövetség, illetve a New York-i főkonzulátus tíz alkalmazottját. Újabb szankciók is várhatók és Prága, amely 18 orosz diplomatát küldött haza, szolidaritást kér a többi EU-tagállamtól.","shortLead":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra...","id":"20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6027acc4-2ee7-4d7c-a0f7-6757b96773ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","timestamp":"2021. április. 21. 16:58","title":"Moszkva kiutasított tíz amerikai diplomatát, további szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek elfáradtak, főleg lelkileg.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek...","id":"20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d8c0d0-75dd-47ce-9d57-6dd37e3a4528","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","timestamp":"2021. április. 22. 09:57","title":"Kásler: Nem tudok egyetlenegy betegről sem, akit ne láttunk volna el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 9. emeleten füstölt egy erkély.\r

","shortLead":"A 9. emeleten füstölt egy erkély.\r

","id":"20210422_tuz_Del_pesti_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e443f-2a97-4ed7-b336-efe6705105d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_tuz_Del_pesti_korhaz","timestamp":"2021. április. 22. 13:49","title":"Kisebb tűz volt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]