Offshore cégek is felbukkannak a lélegeztetőgép- és vakcinaszerződések főszereplői mögötti céghálóban

Két nőgyógyász és egy gyógyszerész alkotja azt az évek óta együtt dolgozó triót, akik közül ketten dokumentáltan igen közeli kapcsolatban vannak, illetve voltak a járványkezeléssel összefüggésben több mint 100 milliárd forint értékű szerződéseket elnyerő cégekkel. A trió céghálója körül egy időben több offshore cég tűnt fel, van köztük belize-i és vanuatui társaság is.

Több mint 100 milliárd forint. Összességében ekkora értékben rendelt két cégtől védőfelszereléseket, lélegeztetőgépeket és vakcinákat a kormány. A két érintett társaság közül az egyik a Fourcardinal Tanácsadó, a másik a Danubia Pharma, előbbi intézte a védőfelszereléseket és a gépeket, utóbbi pedig az oltóanyagot.

Bár egy ekkora beszerzésnél illene legalább nagyjából közölni, hogy kik a végső haszonélvezői, a nyilvánosan elérhető adatok egyáltalán nem visznek közelebb a megoldáshoz. A Fourcardinal Tanácsadó mögötti cégháló végén két ügyvéd van, a Danubia Pharma tulajdonosairól pedig még az érintett társaság vezérigazgatója is csak annyit árult el az Indexnek: “magyar szakmai befektetők, akik a hazai egészségügy helyzetének javításában látják a jövőjük zálogát”.

Ettől függetlenül a két cég jelenét és múltját vizsgálva egy dolog kijelenthető: bár a mostani struktúra alapján nincs közük egymáshoz, a két társaság mögötti hálóban feltűnő emberek korábban igen közeli kapcsolatban álltak, számos közös ügyletet bonyolítottak együtt.

Szeverényi Márkról és Lachmann Norbertről van szó.

Előbbi a Fourcardinal Tanácsadó mögötti cég (SRF Silk Road) egyik vezérigazgatója, utóbbi pedig a Danubia Pharma tulajdonosa volt, tulajdonrészét pedig néhány héttel azelőtt adta át, hogy a céggel aláírták volna az 55 milliárd forintról szóló vakcinaszerződést.

© MTI / Botár Gergely / kormany.hu

A Fourcardinal Tanácsadóról ugyanis eddig csak annyit lehetett tudni, hogy 17 milliárd forint értékben hozott be lélegeztetőgépeket – ezer darabot, Kínából. Ám nem ez volt az egyetlen szerződése. Érdemes szót ejteni arról, valójában mekkora összegű szerződéseket kaptak ezek a cégek, tehát hogyan jön ki az a bizonyos 100 milliárd forint, ami jóval több az eddig ismert összegnél.

Először Ujhelyi István Facebook-posztjában szerepelt, hogy a cégtől több mint 80 ezer "egyéb védőfelszerelést" is rendelt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), közérdekű adatigénylésünkre pedig nemrég ki is adták, hogy pontosan miről van szó. Így derült ki (továbbá a Válasz Online vonatkozó cikkéből, amely előző héten jelent meg), hogy a KKM a kérdéses védőfelszerelésekért (infúziós pumpákért, monitorokért) további 104 millió dollárt, tehát durván 32 milliárd forintot fizetett a Fourcardinal Tanácsadónak, amivel együtt a cég megrendelés-állománya már közelíti az 50 milliárd forintot. (A két szerződést erről a linkről tölthetik le.) Ehhez jön hozzá az 55 milliárd forintos, Danubia Pharma-s vakcinaszerződés, ami 5 millió kínai oltóanyag behozataláról szól, vakcinánként 30 eurós áron.

© AFP

Visszatérve főszereplőinkre. Egyikük tehát Szeverényi Márk, aki úgy kerül a képbe, hogy ő kapta meg a Fourcardinal Tanácsadó egyik tulajdonosának, az SRF Silk Road Zrt.-nek az egyik vezetői posztját. Bár ez önmagában még nem predesztinálná arra, hogy kulcsfiguraként emlegessük, a Válasz Online feltárta, hogy míg a tulajdonosként “előbújó” ügyvédeknek nem, addig Szeverényinek kiváló kapcsolatai lehetnek a kormánnyal: testvére, Szeverényi Ivonn tavaly szeptemberben kapott rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezést a külügyminiszter kezdeményezésére, az ő férje pedig Szabó László volt külügyminiszter-helyettes és amerikai nagykövet, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója, aki diplomáciai karrierje előtt a Teva gyógyszergyár magyarországi leányvállalatát vezette.

A cégcsoport a másik vonalon a miniszterelnök főtanácsadójaként ismert Rahói Zsuzsanna köréig vezet: a Fourcardinal Tanácsadó első ügyvezetője Szegi Ildikó volt, aki civilben Rahói alapítványának kurátora, az egyik tulajdonos pedig jelenleg is Szegi Ildikó lánya.

Másik főszereplőnk, Lachmann Norbert pedig ugyanazért tűnik kulcsfigurának, mint Szeverényi: a Danubia Pharma mögötti cég tulajdonosai az ügylet mértékéhez képest kispályásoknak tűnnek, nem túl életszerű legalábbis, hogy az a Gergely Csaba járta ki az 55 milliárdos beszerzést, aki a Direkt36 szerint jelenleg a Zuglói Piranhák nevű amatőr hokicsapat edzője.

Lachmann és Szeverényi ezzel szemben már hosszú-hosszú évek óta benne van a gyógyszeriparban, sőt sokáig együtt építgették karrierjüket. Pontosabban nemcsak ők ketten, velük együtt mozgott egy bizonyos Vámosi Béla is. Szeverényi üzleti karrierjét vele, tehát Vámosival kezdte, Lachmannal csak később találták meg egymást.

Szeverényi eredetileg nőgyógyász, több forrásunk szerint Debrecenben végzett, és ott ismerte meg a szintén nőgyógyász Vámosi Bélát.

Első közös cégeiket 2004-ben alakították meg, az egyik a fő tevékenységét illetően egy közvélemény-kutató társaság volt, a másik pedig egy gyógyszerkereskedő cég – végül az utóbbit úton maradtak, a szakmában ma már mindkettőjüket gyógyszerkereskedőként tartják számon.

Legismertebb vállalkozásuk a Q Pharma, ami egy gyógyszerkereskedelmi cég, termékei között megtalálhatóak gombás fertőzések kezelésével kapcsolatos készítmények, magzatvédő multivitaminok, és egyéb nőgyógyászati fertőzések elleni gyógyszerek. “Ez egy, a mai napig fennálló, rendes gyógyszercég, vannak gyógyszerei, vannak orvoslátogatóik, minden” – fogalmazott egy forrásunk.

Hivatalosan itt, tehát a Q Pharmába találkozott össze először Lachmann és Szeverényi–Vámosi páros. A cég 2012-től Lachmann nevén volt, 2013-ban jelentek meg benne Szeverényiék. Akkor egyébként úgy volt, hogy tulajdonrészük lesz a társaságban, ám néhány hónappal később visszavonták az erről szóló határozatot.

Ha akkor ebben nem is, a Q Pharma Nutrition nevű társaságban viszont ugyanebben az időszakban összetalálkoztak. Egy forrásunk szerint ennek a cégnek az lett volna az a célja, hogy egy tápszergyárat csináljon, ám ez nem jött össze, a projekt leállt. A kapcsolat viszont megmaradt és Szeverényiék később (2017-ben) Lachmann mellett tulajdonosként jelentek meg a Q Pharma Investben is, ami a Q Pharma anyavállalata lett.

Bár a kapcsolatuk hosszú ideje tart, a közelmúltban mégis úgy döntöttek, elválnak útjaik. Hogy miért, azt nem tudni, a dátum viszont több mint érdekes: utolsó közös érdekeltségükből, a Q Pharma Investből Lachmann február 19-én távozott, nem sokkal az előtt, hogy Gulyás Gergely közölte volna, mely céggel kötötték meg a kínai vakcinákról szóló szerződést.

A trió céghálója így néz ki:

Bár ez alapján akár soványkának is tűnhet a köztük lévő céges kapcsolat, mélyebbre nézve kiderül, hogy a háló ennél jóval kiterjedtebb, ráadásul abban nemcsak magyar társaságok, hanem egy időben, főként a 2007–2013-ig tartó időszakban különböző offshore érdekeltségek is szerepet kaptak.

A hálóban kékkel, zölddel és lilával jelöltük a külföldi cégeket. Van köztük angliai, floridai, és több offshore társaság is. (Offshore abban az értelemben, hogy a valódi tulajdonosai nem láthatók).

Belize-i társaságot például összesen hármat találtunk. Az egyik a Q Pharmához köthető, a Bulferetti Finance szerepel a papírokban mint az egyik alapító (2009–2012). Ebben az időszakban az ügyvezető Lachmann Norbert volt. A másik két cég pedig a Value Kft. alapítója volt (2007). A Value-ban ekkoriban Szeverényi volt az ügyvezető, és az is a mai napig, az egyik belizei-i társaságot pedig Vámosi Béla képviselte kézbesítési megbízottként.

De ott van a Batavia is, ami a Danubia Pharma alapító-tulajdonosa volt (2009–2013), egyben fellelhető a Pannon Logistic Kft. végső tulajdonosai között is. Ezt 2011-ben a Q Research nevű brit cég alapította meg, amelynek ekkor dokumentáltan ugyanez a vanuatui cég volt az egyetlen részvényese. Lachmann Norbert a két társaságnál, tehát a Danubia Pharmánál és a Pannon Logisticnél is ügyvezető volt ebben az időszakban.

A panamai Siam Consultance pedig egyrészt jelenleg ott van a Q Pharma egyik alapítójának papírjai között (Lenntie LLC, 2009–2012), de ugyanezt a panamai társaságot, tehát a Siam Consultance-t találtuk meg “managerként” a Szeverényi–Vámosi duó érdekeltségeinél korábban meg-megjelenő oregoni cégnél is (Telford Consulting).

A külföldre bejegyzett vállalatok többsége ugyanakkor már vagy nem üzemel, vagy már a magyar cégekben nincs jelen – ezeket tehát maguk mögött hagyták a főszereplők, ahogy tulajdonképpen papíron egymást is, sőt Lachmann az egész vakcinaüzletet. Legalábbis elméletben. A Danubia Pharma tulajdonosának ügyvezetője ugyanis azt mondta, bár Lachmannak nincs semmilyen kapcsolata a Danubiával, ez nem jelenti azt, hogy a cégeik a jövőben ne működhetnének együtt.

A kormány mindenesetre már bejelentette, hogy hamarosan újabb vakcinaszállítmány érkezik Kínából, bár még nem kötötték meg a szerződéseket. Hamarosan kiderül tehát, hogy azok behozatalával kit, illetve kiket bíztak meg, már ha ugyanúgy nyilvánosságra hozzák azokat a szerződéseket, mint tették azt a kínai vakcinára vonatkozó megállapodással.

A cikk elkészítésében közreműködött Szőke Dániel.