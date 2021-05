Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","shortLead":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","id":"20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3054d676-8628-41e6-ad84-58f9340ce75f","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","timestamp":"2021. május. 16. 11:52","title":"Ingyen nézhetünk meg néhány zseniális filmet, csak sietni kell vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult, családokat segítő innovatív központ, a Kincs Smart Family Centrum - jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton a családok nemzetközi napján, Budapesten.","shortLead":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult...","id":"20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec1640-5351-406f-91a9-9d490123bdfe","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","timestamp":"2021. május. 15. 12:59","title":"Startupok ritka példányait keresi Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","shortLead":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","id":"20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6566ab-8c10-43dc-bd85-03e5f5b260b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","timestamp":"2021. május. 16. 18:55","title":"Janet Jackson 55 éves lett, és megszabadult több fontos ruhadarabjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium irodájának, köztük az AP amerikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak is otthont adott.","shortLead":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium...","id":"20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aac717-4b24-4b95-b005-8187c41eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","timestamp":"2021. május. 15. 16:33","title":"Újabb irodaházat rombolt le az izraeli hadsereg, az AP helyi irodája is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek az intézmény dolgozói, a betegek pedig elmondják, hogyan élik meg fertőzésüket.","shortLead":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek...","id":"20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8578f9-20f6-409f-8baa-96e9623cc236","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","timestamp":"2021. május. 16. 10:03","title":"\"Mondtam a családnak, hogy ha én nem változok gyíkemberré, akkor itt mindenki be lesz oltva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","shortLead":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","id":"20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31913-739d-4b33-aca8-34374a70248b","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 15. 12:38","title":"Majdnem négyezer bolt zárt be végleg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","shortLead":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","id":"20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ef3235-dea4-46b7-8560-450391e3f14b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","timestamp":"2021. május. 15. 11:40","title":"Kásler: Az ellenzék a WHO-val vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]