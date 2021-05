Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","shortLead":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","id":"20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3af111e-116f-4cd0-8ff5-c782edbd09d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","timestamp":"2021. május. 28. 08:59","title":"Jobban van az olaszországi felvonóbaleset egyetlen túlélője, egy ötéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyagfajta ára csökken.","shortLead":"Mindkét üzemanyagfajta ára csökken.","id":"20210527_Komolyabb_areses_jon_penteken_a_benzinkutakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daacdb22-6f66-46b7-8871-0af3fa7d298e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Komolyabb_areses_jon_penteken_a_benzinkutakon","timestamp":"2021. május. 27. 10:05","title":"Komolyabb áresés várható pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőket is riasztották a Bihari utca és a Horog utca kereszteződéséhez.","shortLead":"A mentőket is riasztották a Bihari utca és a Horog utca kereszteződéséhez.","id":"20210527_kisiklott_3as_villamos_potlobusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bbb2b0-1a8f-4824-9fd5-159f4470d046","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_kisiklott_3as_villamos_potlobusz","timestamp":"2021. május. 27. 14:56","title":"Kisiklott a 3-as villamos, pótlóbuszok járnak helyette egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597f19cb-ce59-4b3d-9cd9-bf5045e69afc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszernhez tartozó Audi autógyártó szerdán egyértelműen cáfolta, hogy az olasz márka eladását tervezik.","shortLead":"A Volkswagen konszernhez tartozó Audi autógyártó szerdán egyértelműen cáfolta, hogy az olasz márka eladását tervezik.","id":"20210526_Audi_A_Lamborghini_nem_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597f19cb-ce59-4b3d-9cd9-bf5045e69afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d930f12-4164-42e5-a556-2f335aabf995","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Audi_A_Lamborghini_nem_elado","timestamp":"2021. május. 26. 16:49","title":"Audi: \"A Lamborghini nem eladó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia a cégnek. A többi mehet a német anyavállalathoz.","shortLead":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia...","id":"20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967994d-9fd1-4951-b384-f1eb1e740f37","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Több mint 13 milliárd volt a magyar Mercedes nyeresége, osztalékként kifizetik az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi a szerződést.\r

","shortLead":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi...","id":"20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20cf413-ed1e-40a6-9d65-547b33c7400c","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","timestamp":"2021. május. 28. 07:49","title":"Biden nem lépteti vissza a Nyitott Égbolt szerződésbe az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon streamingportfólióját.","shortLead":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon...","id":"20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bf0bc3-bdcf-4aa2-937b-9b5db5c648ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","timestamp":"2021. május. 26. 16:27","title":"Megvette az Amazon az MGM-et, a Prime Videóra költözhet James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy Kisvárdán semmi, ez sem független a Fidesz exminiszter képviselőjétől, Seszták Miklóstól.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy...","id":"202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd7995d-4567-4487-9121-bd8ed2b21c43","keywords":null,"link":"/360/202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","timestamp":"2021. május. 28. 06:30","title":"Békelángot vittek Orbánnak, kórházat és milliárdokat kaptak a görögkatolikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]