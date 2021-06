Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős részét kivette a tulajdonos osztalékként.","shortLead":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős...","id":"20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a09312-990b-47f5-a583-61f6c7125d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 09:39","title":"Négymilliárd forintnál is nagyobb osztalékot fizettek ki a kormány kedvenc kommunikációs cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti javaslat, ha megszavazzák, sokkal szigorúbban büntethetővé teszi a pedofil bűncselekmények elkövetőit.","shortLead":"A kormánypárti javaslat, ha megszavazzák, sokkal szigorúbban büntethetővé teszi a pedofil bűncselekmények elkövetőit.","id":"20210601_pedofil_ellenes_torvenycsomag_parlament_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec28616-14c4-4001-baee-dc554a3d6e47","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_pedofil_ellenes_torvenycsomag_parlament_targyalas","timestamp":"2021. június. 01. 06:18","title":"Ma tárgyalja a pedofilellenes törvénycsomagot az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyérmék és aranyrudak értékét is beleszámítják a 10 ezer eurós összeghatárba.","shortLead":"Az aranyérmék és aranyrudak értékét is beleszámítják a 10 ezer eurós összeghatárba.","id":"20210531_keszpenz_behozatal_unios_kulso_hatarok_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ce3d-8ec7-4608-b60b-91b99b386b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_keszpenz_behozatal_unios_kulso_hatarok_nav","timestamp":"2021. május. 31. 16:45","title":"Szigorúbban fogják ellenőrizni a készpénz behozatalát a külső uniós határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c988f1-b617-442c-9109-cbabe6b98641","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy órán át úszott, hogy segítséget kérjen, miután a hajójuk elsodródott.","shortLead":"Egy órán át úszott, hogy segítséget kérjen, miután a hajójuk elsodródott.","id":"20210601_Hos_lett_egy_7_eves_kisfiu_aki_megmentette_az_apjat_es_a_hugat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c988f1-b617-442c-9109-cbabe6b98641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478ecf1-3f90-470d-ae03-821c90a1c0f1","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Hos_lett_egy_7_eves_kisfiu_aki_megmentette_az_apjat_es_a_hugat_is","timestamp":"2021. június. 01. 10:52","title":"Hős lett egy 7 éves kisfiú, aki megmentette az apját és a húgát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","shortLead":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","id":"20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7500607-0030-4369-9fca-d30523fb5e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 01. 17:07","title":"Túlélte a koronavírust és Ákos-dallal jelentkezett a hetekig lélegeztetett Bányai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","shortLead":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","id":"20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a31de2-9793-448b-b46a-60eb101b52aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 06:14","title":"Egy héttel meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat Melbourne-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt és száz euró közti összegeket tettek zsebre, majd a pénzt havonta elosztották egymás között.","shortLead":"Öt és száz euró közti összegeket tettek zsebre, majd a pénzt havonta elosztották egymás között.","id":"20210602_penzugyor_korrupcio_hataratkelo_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1884af0-938a-4b8c-bba0-852ed588d795","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_penzugyor_korrupcio_hataratkelo_euro","timestamp":"2021. június. 02. 10:10","title":"Saját zsebre dolgoztak pénzügyőrök Röszkénél, sokszor az osztályvezető oszthatta szét a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]