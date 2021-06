Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","shortLead":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","id":"20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f238f8-0c87-4332-8b7a-ef1970b98ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","timestamp":"2021. június. 06. 21:10","title":"Vonattal ütközött, majd árokba borult egy autós Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","shortLead":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","id":"202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88edf408-edad-4917-94a2-0b933e472c4c","keywords":null,"link":"/360/202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","timestamp":"2021. június. 06. 08:15","title":"Mit mond a tudomány, eldobhatjuk-e már a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain ma már a kínálat is sokkal szerteágazóbb, és szinte minden igényt kielégít. Egy harminc éve rendszeresen vásárlótól kérdeztük meg, hogyan változott az évek alatt a bevásárlás. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain...","id":"spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40b2b93-359d-4fd0-8709-29c88e0ec2af","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 07. 07:30","title":"Így alakultak át vásárlási szokásaink harminc év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","shortLead":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","id":"20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c77c2f-a773-42b1-b48f-de224136fdc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","timestamp":"2021. június. 07. 10:55","title":"Ruhára csíptethető légtisztítót készítettek a londoni tömegközlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","shortLead":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","id":"20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abf5910-c0bb-49bb-94c1-57bf35de556b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","timestamp":"2021. június. 07. 10:23","title":"Úgy beindult a magyarországi e-kereskedelem, hogy elfogynak a raktáraknak való telkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c45914-afe2-4427-ac7e-a13dd4189627","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség a vizes vb egykori gazdasági igazgatójára, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándorra, aki korábban Mager Andrea közvagyonért felelős miniszter férje volt – derül ki a hvg.hu által megszerzett vádiratból. Baloghot befolyás vásárlásával vádolják, ez csak az egyik büntetőügy, ami ellene folyik.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség a vizes vb egykori gazdasági igazgatójára, a jelenleg körözés alatt álló...","id":"20210607_balogh_sandor_nyomozas_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c45914-afe2-4427-ac7e-a13dd4189627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3707d33e-6421-4477-9a66-3db42b006429","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_balogh_sandor_nyomozas_nav","timestamp":"2021. június. 07. 15:02","title":"Kubai szivarokért és egy vadászpuskáért cserébe adta ki a NAV kiemelt főnyomozója Balogh Sándornak az őt érintő kényes adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement a mája, hogy egész életében kezelésre lesz szüksége.

","shortLead":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement...","id":"20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eccd34-5167-4d07-88ef-613bf47a33ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","timestamp":"2021. június. 07. 10:45","title":"Egy életre megnyomorított két kutyát egy állatkínzó Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet.

","shortLead":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb...","id":"20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff9aba0-4a43-44c8-8f96-41dc5e83d9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","timestamp":"2021. június. 07. 15:57","title":"Matolcsy arra számít, hogy felgyorsulhat az EU felbomlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]