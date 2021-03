Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot. A csatornához estig nem érkezett erről értesítés.","shortLead":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot...","id":"20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609c51c9-ff44-402b-861f-b837eed1309f","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","timestamp":"2021. március. 10. 19:43","title":"Eldőlhetett a Klubrádió sorsa, de még csak a Médiatanács tudja, mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NEAK szerint az elmúlt egy év tapasztalatai alapján állították össze a betegségek listáját. Azok kerülnek előre az oltási sorrendben, akiknek a betegsége komoly kockázatot rejt koronavírus-fertőzés esetén.","shortLead":"A NEAK szerint az elmúlt egy év tapasztalatai alapján állították össze a betegségek listáját. Azok kerülnek előre...","id":"20210311_oltas_neak_kronikus_betegek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce7196e-9028-4026-825f-a3de1bcfc552","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_oltas_neak_kronikus_betegek_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 17:22","title":"Kiderült, mi alapján választják ki oltásra a krónikus betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy a gyülekezés szabadságának korlátozása.","shortLead":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy...","id":"20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554c80d2-9f83-4076-b964-8b6d00fad2e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","timestamp":"2021. március. 09. 20:45","title":"Liberties: A magyar kormány is ürügyként használta fel a járványt a demokrácia gyengítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az irodalomtörténész szerint nem kritikai gondolkodású, hanem mérlegelni képes személyiségeket kell nevelni.","shortLead":"Az irodalomtörténész szerint nem kritikai gondolkodású, hanem mérlegelni képes személyiségeket kell nevelni.","id":"20210310_Takaro_Mihaly_Nem_maradna_a_vilagirodalombol_szinte_semmi_ha_Toth_Krisztina_logikajat_kovetnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a8f595-a139-4da0-8a57-e8e97c313cbf","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Takaro_Mihaly_Nem_maradna_a_vilagirodalombol_szinte_semmi_ha_Toth_Krisztina_logikajat_kovetnenk","timestamp":"2021. március. 10. 11:39","title":"Takaró Mihály: Nem maradna a világirodalomból szinte semmi, ha Tóth Krisztina logikáját követnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","shortLead":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","id":"20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3076f533-16f4-4cd6-9436-77d35af43b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","timestamp":"2021. március. 11. 17:37","title":"Az egekbe magasztalja a magyar oltási programot a Welt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","shortLead":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","id":"20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1fcba-f8c2-40d0-9ce0-34e6152b77eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","timestamp":"2021. március. 10. 11:04","title":"Jules Verne-összes tartja a könyveladási rekordot a Vaterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Mi, kereszténydemokraták, vajon hova álljunk? – így aktualizálható a régi vicc.","shortLead":"Mi, kereszténydemokraták, vajon hova álljunk? – így aktualizálható a régi vicc.","id":"202110_azok_ugyanezek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815f79cd-2658-4a71-a421-07897e6d44bc","keywords":null,"link":"/itthon/202110_azok_ugyanezek","timestamp":"2021. március. 11. 09:30","title":"Farkas Zoltán: Azok ugyanezek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]