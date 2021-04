Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar oltási kampányt dicsérte.","shortLead":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar...","id":"20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9667bd23-b091-4fb5-87f8-ed5fd6ee5a98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","timestamp":"2021. április. 26. 20:22","title":"Von der Leyen: \"Azért bántak velem így, mert nő vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban...","id":"20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dce33bb-6684-4888-a8df-5541e8955d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","timestamp":"2021. április. 26. 17:03","title":"Jöhetnek a 24 óra után eltűnő üzenetek a WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új, belső égésű motorral rendelkező autók forgalmazását.","shortLead":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új...","id":"20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2cb547-f6b8-4286-9424-b86da23aa927","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","timestamp":"2021. április. 27. 04:23","title":"A Volvo, az Uber, az Ikea és még kéttucatnyi vállalat 2035-től betiltatná a hagyományos motorú autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","shortLead":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","id":"20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209ab406-1830-440e-8026-b669dd25c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","timestamp":"2021. április. 27. 16:40","title":"Csak májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","shortLead":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","id":"20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79666c1a-f6e4-465c-85f8-399ad2053f2e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Ezért üvöltött Frances McDormand az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas az a táblázat, amit vasárnap tett közzé a kormány. Ha komolyan vennénk a táblázat számait, akkor például Magyarországon kétszázhuszonötször annyian halnak meg az oltottak közül koronavírusban, mint az Egyesült Államokban, ami nyilvánvalóan nonszensz. ","shortLead":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas...","id":"20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183cff94-f630-4911-b0b2-bf829899529c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","timestamp":"2021. április. 26. 14:20","title":"Ezer sebből vérzik a kormány vakcinatáblázata, az operatív törzs semmilyen magyarázatot nem adott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","shortLead":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","id":"20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9bbf43-a2d9-4db4-8a13-70d6cc59f42b","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","timestamp":"2021. április. 26. 16:57","title":"Kormánycég fizette a terasznyitást ünneplő hírességek posztjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és a környezetvédelemmel összefüggő ügy is borzolja az emberek idegeit.","shortLead":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és...","id":"20210427_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0970394-d015-49a9-a135-ba3a6c2c0f70","keywords":null,"link":"/360/20210427_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. április. 27. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Keserédes terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]