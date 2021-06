Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","shortLead":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","id":"20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f663b2-abe7-4bb8-bdf2-eed4857c72af","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","timestamp":"2021. június. 16. 08:58","title":"Szerda este újra tüntetés lesz a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","id":"20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219931a-3a71-423b-a767-1c9c288e8bdd","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","timestamp":"2021. június. 15. 22:00","title":"Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az ügynek közel negyven sértettje lehet, akik szintén vásároltak jegyeket a férfitól, de egyikük sem kapott semmit.","shortLead":"A rendőrség szerint az ügynek közel negyven sértettje lehet, akik szintén vásároltak jegyeket a férfitól, de egyikük...","id":"20210615_foci_eb_jegy_csalas_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e0c899-adbe-4cfc-bb84-de9d82086736","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_foci_eb_jegy_csalas_zuglo","timestamp":"2021. június. 15. 07:12","title":"Kamu Eb-jegyeket árult egy zuglói férfi, tízezrekkel húzott le focirajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ae2616-0c98-41d9-a274-b4d97a7c117f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos semmit se tudott tenni, úgyhogy csak nézett és videózott. ","shortLead":"A tulajdonos semmit se tudott tenni, úgyhogy csak nézett és videózott. ","id":"20210615_auto_godor_mumbai_esozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ae2616-0c98-41d9-a274-b4d97a7c117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7487fc8-55f3-4ecb-8727-b64a19e3146e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_auto_godor_mumbai_esozes","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Videóra vették, ahogy egy gödör egészben elnyel egy autót Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","shortLead":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","id":"20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221050bd-515e-4805-affe-0d5e4b06c0c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","timestamp":"2021. június. 14. 10:51","title":"Meghalt Perczel Anna építész-urbanista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag, a Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak. ","shortLead":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag...","id":"20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c42c1f-a2b2-4d34-9ee3-ab9985236602","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","timestamp":"2021. június. 15. 14:09","title":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek azt kérték a Jobbiktól, hogy ne szavazza meg a homofób törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]