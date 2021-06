Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi Eb-szereplésünknek vége, jó pár fontos tanulságot le tudunk szögezni. ","shortLead":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi...","id":"20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dc608-1a3c-4460-b20a-3e402a57280f","keywords":null,"link":"/sport/20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Amikor nincs jobb- és baloldal, csak a gól – 7 tanulság a válogatott Eb-szerepléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak embrionális állapotban, mint bármelyik szárazföldi emlősállat.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak...","id":"20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb8fd97-4f20-4635-97c9-81f8ea1078b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","timestamp":"2021. június. 23. 16:33","title":"20 év helyett 100 évig is élhet a halfaj, amit sokáig kihaltnak hittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban igényelnének segítséget. ","shortLead":"Közel 15 ezerrel nőtt tavaly a szociális étkezést igénylők száma, de azok is többen lettek, akik otthonukban...","id":"20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1e8254-24e2-4107-a6b7-8f6c3a52af8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df62305f-a4b3-4ade-96a1-b0164d6ee1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_idosgondozas_idosek_jarvany_szocialis_ellatas_idosotthon","timestamp":"2021. június. 23. 10:06","title":"Szakemberek szerint az idősgondozás minden területén drámai változásokat hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt egy kicsit erősebb.","shortLead":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt...","id":"20210623_Median_Stabilizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d224d962-ff04-430c-83dc-9e71be547368","keywords":null,"link":"/360/20210623_Median_Stabilizacio","timestamp":"2021. június. 23. 13:00","title":"Medián: Ismét nőtt a különbség a Fidesz és az ellenzéki közös lista támogatottsága között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","shortLead":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","id":"20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e081bd9-8324-4202-8dd2-df60898ce2a5","keywords":null,"link":"/elet/20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"A Buckingham-palotában körbenéztek, és alig találtak színes bőrű munkatársat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább van világos, nehezebben alszunk el, korán kelünk, és máris összehoztunk egy kiadós alváshiányt, amit viszont többek között a szívünk sem visel jól.","shortLead":"Tovább van világos, nehezebben alszunk el, korán kelünk, és máris összehoztunk egy kiadós alváshiányt, amit viszont...","id":"20210623_Becsapja_a_nyar_a_belso_orankat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14298d9-8a17-4ce9-af11-ec7ec94e07c8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Becsapja_a_nyar_a_belso_orankat","timestamp":"2021. június. 23. 11:52","title":"Becsapja a nyár a belső óránkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a7f10-aa04-445c-8baf-3e82b1fe95a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Siófok-Szabadifürdőn épült Galerius nem sokáig bizonyult jó üzletnek: átadása után nem sokkal kiderült, hogy gondok vannak az épülettel, amely mára használhatatlan lett.","shortLead":"A Siófok-Szabadifürdőn épült Galerius nem sokáig bizonyult jó üzletnek: átadása után nem sokkal kiderült, hogy gondok...","id":"20210623_Egyedulallo_probalkozasnak_indult_de_bezart_a_Balaton_parti_luxusfurdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0a7f10-aa04-445c-8baf-3e82b1fe95a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bed33a2-fe00-4e9e-827b-1d967024c17d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_Egyedulallo_probalkozasnak_indult_de_bezart_a_Balaton_parti_luxusfurdo","timestamp":"2021. június. 23. 11:51","title":"Egyedülálló próbálkozásnak indult, de bezárt a Balaton-parti luxusfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","shortLead":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","id":"20210623_Orban_nemet_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05f0c6e-0b67-4af9-8a25-9e2efb972a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Orban_nemet_magyar","timestamp":"2021. június. 23. 10:49","title":"Orbán azt kéri a német politikusoktól, hogy fogadják el az UEFA szivárványtilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]