[{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férje reagált az igazságügyi minisztert érintő ügyre, tőle kapta az órát a negyvendik születésnapjára.","shortLead":"A férje reagált az igazságügyi minisztert érintő ügyre, tőle kapta az órát a negyvendik születésnapjára.","id":"20210706_ajandek_varga_judit_ora_cartier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00df63a-b49c-449a-8a6a-68b48fcf00fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_ajandek_varga_judit_ora_cartier","timestamp":"2021. július. 06. 19:58","title":"Másfél millió forintos órát kapott ajándékba Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc32d409-1e41-4fa8-9956-74564ae1a4e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ugyan a bal szó véletlenül sem szerepel Karácsony Gergely gazdasági programjában, de ettől még baloldali, és persze zöld. A miniszterelnökjelölt-jelölt nettó 200 ezerig emelné a minimálbért, a magasabb kereseteket pedig magasabb kulccsal adóztatná. Újraírná a Munka törvénykönyvét, és megadóztatná a nagy vagyonokat. A programba több megkésett járványválság-intézkedés került.","shortLead":"Ugyan a bal szó véletlenül sem szerepel Karácsony Gergely gazdasági programjában, de ettől még baloldali, és persze...","id":"20210707_Karacsony_Gergely_program_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc32d409-1e41-4fa8-9956-74564ae1a4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fc6826-0835-4e73-be56-13e986708716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210707_Karacsony_Gergely_program_gazdasag","timestamp":"2021. július. 07. 11:35","title":"Karácsony Gergely szinte mindenkit kárpótolna a gazdasági programjában, de sok intézkedéssel elkésne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Magyarország támadás alatt áll, az elkövető pedig „a Soros-hálózat”.","shortLead":"Az államtitkár szerint Magyarország támadás alatt áll, az elkövető pedig „a Soros-hálózat”.","id":"20210706_retvari_bence_gender_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fd2be-2c9f-4dfc-9bf9-bcfb22c21e48","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_retvari_bence_gender_europa","timestamp":"2021. július. 06. 11:11","title":"Rétvári szerint van egy új államvallás, a gender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor figyelmen kívül hagyta a szakmai bizottság javaslatát.","shortLead":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor...","id":"20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b001e6-7694-407d-8be4-edb5157b2d5b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","timestamp":"2021. július. 06. 16:34","title":"Együtt szavazott a Fidesz, az MSZP és a DK Ferencvárosban, Baranyi kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e24df31-f101-47f0-9f99-e09e37bda9ae","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Lényegében megszabná egyes építőipari alapanyagok árát Orbán Viktor, hogy hősiesen útját állja az elszabadult drágulásnak. ","shortLead":"Lényegében megszabná egyes építőipari alapanyagok árát Orbán Viktor, hogy hősiesen útját állja az elszabadult...","id":"20210707_Arazasos_gazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e24df31-f101-47f0-9f99-e09e37bda9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ad6e17-281f-4071-ae9a-b6068b3278ed","keywords":null,"link":"/360/20210707_Arazasos_gazdalkodas","timestamp":"2021. július. 07. 13:00","title":"Többesélyes a kormány harca az építési alapanyagok drágulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024b5be8-bc49-48a5-91d6-7c831d412d1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4 esztendős Jiji kézfején bőrátültetést kellett végezni a sebek miatt. Még vizsgálják, hogy az óra minek a hatására robbant ekkorát.","shortLead":"A 4 esztendős Jiji kézfején bőrátültetést kellett végezni a sebek miatt. Még vizsgálják, hogy az óra minek a hatására...","id":"20210707_okosora_robbanas_boratultetes_egesi_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024b5be8-bc49-48a5-91d6-7c831d412d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce47dd8-a6e0-42a0-87c2-75defdd64e56","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_okosora_robbanas_boratultetes_egesi_serules","timestamp":"2021. július. 07. 09:03","title":"18+: Csúnya égési sérüléseket okozott egy kislány karján szétrobbant okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi eladásait.","shortLead":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi...","id":"20210706_orosz_pezsgo_Champagne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab483186-9b1f-4318-8a93-f3622f386958","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_orosz_pezsgo_Champagne","timestamp":"2021. július. 06. 13:06","title":"Putyin megpróbálja lefoglalni az orosz pezsgőknek a Champagne elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Olcsón ehetünk jókat, az éttermek kevesebb veszteséget könyvelnek el, és még a Földdel is jót teszünk, erre alapított vállalkozást és fejlesztett applikációt egy magyar csapat. A Munch alapítóival beszélgettünk, és kipróbáltuk az alkalmazásukat.","shortLead":"Olcsón ehetünk jókat, az éttermek kevesebb veszteséget könyvelnek el, és még a Földdel is jót teszünk, erre alapított...","id":"20210706_Munch_ettermek_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb0a480-938a-416a-9c9d-04a4e2c8f2d0","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Munch_ettermek_applikacio","timestamp":"2021. július. 06. 18:55","title":"Féláron ehetünk és még jót is teszünk másokkal – erre készítettek appot magyar fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]