[{"available":true,"c_guid":"4fe1b818-24a3-483a-b687-6283a7df1563","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"A 21. században sokkal kevesebb gondunk volna az újratermelődő kasztrendszerrel és a mai propagandában hívő szinte vallásos érzülettel, ha Táncsics Mihály törekvései legalább részben megvalósulnak. Egyre kevesebben sejtjük, hogy munkássága mennyire aktuális ma is, pedig ő a magyar demokratikus baloldali hagyomány kulcsfigurája, akit büszkén vallhatunk elődünknek. Amellett, hogy a parasztok és a munkások érdekeit képviselő radikális demokrata volt, az elfeledett Táncsics igazi hős is, akinek fordulatos, lemondásokkal teli élete filmre kívánkozna.","shortLead":"A 21. században sokkal kevesebb gondunk volna az újratermelődő kasztrendszerrel és a mai propagandában hívő szinte...","id":"20241231_tancsics-mihaly-kalandos-elete-eszmei-torekvesei-radikalis-demokrata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1b818-24a3-483a-b687-6283a7df1563.jpg","index":0,"item":"e50f3fdc-c5d5-4505-ba5e-a5080df0ed17","keywords":null,"link":"/360/20241231_tancsics-mihaly-kalandos-elete-eszmei-torekvesei-radikalis-demokrata","timestamp":"2024. december. 31. 14:00","title":"Egy igazi hős – Táncsics Mihály élete kész kalandregény, baloldali demokrata öröksége pedig ma is nélkülözhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","shortLead":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","id":"20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"c127fd51-4bce-49ca-8bc2-f01ff2e59e45","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"Pascal Jansen távozik a Ferencvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bc6c27-d323-4e22-87f7-47a04ba80f57","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igazi dicshimnuszt kapott a magyar miniszterelnök az év végére.","shortLead":"Igazi dicshimnuszt kapott a magyar miniszterelnök az év végére.","id":"20241231_American-Spectator-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17bc6c27-d323-4e22-87f7-47a04ba80f57.jpg","index":0,"item":"55423265-58cc-4682-8446-6525fc979956","keywords":null,"link":"/360/20241231_American-Spectator-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2024. december. 31. 09:00","title":"American Spectator: Trump tanulhat Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára sem jelent meg az ügyében felállt nyomozóbizottság kihallgatásán.","shortLead":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára...","id":"20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"2ae1d809-c4f3-4bbf-8e39-691221764adf","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","timestamp":"2024. december. 31. 08:50","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Jun Szogjol dél-koreai elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754ada9a-59ac-4025-9465-f2bb346652f3","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Szilveszter előtt egy nappal adta első aréna-koncertjét a Kispál és a borz <strong>Az utolsó házibuli Kelet-Európában</strong> címmel. Így látta a teltházas bulit Fazekas István fotóriporter. ","shortLead":"Szilveszter előtt egy nappal adta első aréna-koncertjét a Kispál és a borz <strong>Az utolsó házibuli...","id":"20241231_Kispal-es-a-Borz-koncert-nagyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754ada9a-59ac-4025-9465-f2bb346652f3.jpg","index":0,"item":"68a0e6cd-e5bc-41a7-8efe-84507d44e61f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_Kispal-es-a-Borz-koncert-nagyitas","timestamp":"2024. december. 31. 15:05","title":"Ilyen volt az utolsó kelet-európai házibuli - Fotók a Kispál és a Borz-koncertről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"Lakos Gábor","category":"nagyitas","description":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik legkeményebb része, a főnökkel kacagó fideszesek – a HVG riporterei kiválogatták az idei kedvenc fotóikat.","shortLead":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik...","id":"20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"5da2c7cb-937b-4a7a-90e9-91833f80c7af","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","timestamp":"2024. december. 30. 19:00","title":"Budapesttől Bejrútig, Magyar Pétertől Azahriah-ig - ezek voltak a HVG fotóriportereinek a kedvenc képei - Nagyítás galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"4623815d-8403-4898-b147-1be965a00733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","timestamp":"2024. december. 31. 18:55","title":"Jelentősen emelkedhetnek az üzemanyagárak az újév első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti választást sürgetett. Emellett országjárása állomásaira, Kecskeméttől Tiszakóródig, Zalaszentgróttól Gagybátorig személyes üzeneteket is küldött. Orbán Viktornak is üzent, a fejére olvasta a NER bűneit.","shortLead":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti...","id":"20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067.jpg","index":0,"item":"de7f9b25-ef59-4222-855a-c71a37c3f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 00:16","title":"Magyar Péter előrehozott választást követelt újévi üzenetében Orbántól, aki szerinte “elárult mindent és mindenkit”, de ennek most vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]