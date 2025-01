Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak egy „popcornszínésznő”. A részben Magyarországon, Adrien Brody főszereplésével forgatott A brutalista több fontos díjat is behúzott. ","shortLead":"A 62 éves híresség köszönőbeszédében elmondta, azt hitte, soha nem fog díjat kapni, mert ő csak...","id":"20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa.jpg","index":0,"item":"9e45a315-3830-48e4-b484-f30f070fed36","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_golden-globe-2026-demi-moore-adrian-brody-emilia-perez","timestamp":"2025. január. 06. 07:40","title":"Demi Moore vihette haza a legjobb színésznőnek járó Golden Globe díjat, a magyar építészről szóló film is tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","shortLead":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","id":"20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178.jpg","index":0,"item":"9b5b22ac-918f-4fca-8bef-92ea1fc00815","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","timestamp":"2025. január. 07. 07:21","title":"Fotókon a legfrissebb Skoda, amit szerdán lepleznek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió előtti határok között, kaphatnak-e lakói biztonsági garanciákat, vagy pedig Putyin netán elnyeri jutalmát a hódításért és csak felbátorodik.","shortLead":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió...","id":"20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f.jpg","index":0,"item":"faf3a95a-3d62-4943-9ce4-fd190fe89998","keywords":null,"link":"/360/20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","timestamp":"2025. január. 07. 07:29","title":"Washington Post: Ukrajna azt kockáztatja, hogy elveszíti a háborút. Egy Trump által kikényszerített rossz alku még rosszabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak a koalíciós tárgyalások a jobbközép és a szociáldemokraták között Ausztriában. A jobbközép lecserélte a vezetőjét, az új hajlandó kormányalakításról tárgyalni a választáson győztes szélsőjobboldali párttal, az FPÖ-vel. A szélsőjobbnak az ölébe hullhat a hatalom, mert a politikai elit nem tudott túllépni a saját árnyékán. Váratlan külpolitikai győzelem ez Orbán Viktornak és Vlagyimir Putyinnak. Németországnak vészjelzés az osztrák belpolitikai fordulat. ","shortLead":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak...","id":"20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce.jpg","index":0,"item":"e80c82a3-0138-496d-9366-1a2f698b1075","keywords":null,"link":"/360/20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","timestamp":"2025. január. 06. 13:28","title":"1945 után először ismét szélsőjobboldali vezetője lehet Ausztriának, Herbert Kickl a kormányalakításról tárgyalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök lemondása után.","shortLead":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök...","id":"20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"f288c460-72c7-4253-b387-4d26a15b7e19","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","timestamp":"2025. január. 07. 05:19","title":"Grönland után Kanadára is szemet vetett Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","id":"20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"655b9718-1ec6-4c99-a0f2-47178e876c76","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","timestamp":"2025. január. 07. 10:48","title":"Magyar Péter Orbán Viktornak: Remélem, elnyerte tetszését az indiai fűszeres konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A hírt még nem erősítették meg, de Kubatov Gábor azt ígérte, hogy nemsokára bejelentést tesz a témában.","shortLead":"A hírt még nem erősítették meg, de Kubatov Gábor azt ígérte, hogy nemsokára bejelentést tesz a témában.","id":"20250106_Robbie-Keane-Fradi-uj-vezetoedzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512.jpg","index":0,"item":"08cab5eb-d8e2-41d4-8334-7ac4ea1946df","keywords":null,"link":"/sport/20250106_Robbie-Keane-Fradi-uj-vezetoedzo-ebx","timestamp":"2025. január. 06. 13:53","title":"Robbie Keane lehet a Fradi új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]