[{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális mozgalmak: döntő lesz az idei év – jósolja Jochen Buchsteiner, a konzervatív újság berlini tudósítója.","shortLead":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális...","id":"20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"214b7660-c08b-4666-87b7-608fe51c5495","keywords":null,"link":"/360/20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","timestamp":"2025. január. 06. 15:30","title":"Lehet, hogy 2025 elhozza a liberalizmus végét? – FAZ-vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7158129b-0986-447d-a947-662d90bb38e9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem akadtak össze végül. ","shortLead":"Szerencsére nem akadtak össze végül. ","id":"20250108_Rosszul-felmert-elozes-3-as-fouton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7158129b-0986-447d-a947-662d90bb38e9.jpg","index":0,"item":"222ce812-9a10-4746-a49b-0fe82f716a08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_Rosszul-felmert-elozes-3-as-fouton-video","timestamp":"2025. január. 08. 09:22","title":"A frászt hozta a szemből érkezőre egy autós, aki rosszul mért fel egy előzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07278fe6-f982-4d6b-9ac0-af6526306059","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Magyarországon sem lenne rossz ötlet, olyan hosszúak a várólisták.","shortLead":"Magyarországon sem lenne rossz ötlet, olyan hosszúak a várólisták.","id":"20250106_Mosas-vagas-terapia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07278fe6-f982-4d6b-9ac0-af6526306059.jpg","index":0,"item":"489cd624-40d2-4995-a6da-bf560dac2c0c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250106_Mosas-vagas-terapia","timestamp":"2025. január. 06. 12:46","title":"Mosás, vágás, terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","shortLead":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","id":"20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7.jpg","index":0,"item":"ee52e1f6-4c36-4c94-b0c6-88f5912f8c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","timestamp":"2025. január. 08. 10:28","title":"Végtelen körözésbe kezdett egy sofőr nélküli taxi a csapdába került utasával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98325c72-f15f-4b2b-b8e8-a7e376969849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvösvölgyben 4, Pestszentimrén pedig 13 fok volt kora délután.","shortLead":"Hűvösvölgyben 4, Pestszentimrén pedig 13 fok volt kora délután.","id":"20250106_budapest-homerseklet-kulonbseg-huvosvolgy-pestszentimre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98325c72-f15f-4b2b-b8e8-a7e376969849.jpg","index":0,"item":"ec727f61-1dff-44e8-97d8-1644e485212b","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_budapest-homerseklet-kulonbseg-huvosvolgy-pestszentimre","timestamp":"2025. január. 06. 14:00","title":"Közel 10 fokos hőmérséklet-különbség alakult ki Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet a kozmetikai termékek használóinak. A piacra lépésre azonban egyelőre várni kell.","shortLead":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet...","id":"20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f.jpg","index":0,"item":"edd5f0a3-5f56-4027-8cc0-0a02b0282364","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 16:03","title":"5 perc alatt megmondja a L'Oréal gépe, hogyan reagálhat a bőre a kozmetikumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura és egy unalomig ismételt történet? Robert Eggers negyedik filmjével bebizonyította, hogy igen.","shortLead":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura...","id":"20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9.jpg","index":0,"item":"13df5cb6-3a67-4da1-ba61-c38347c4ff41","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 19:00","title":"Drakula feminista lett, és ezt mindenki élvezi – Nosferatu-kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára tette Trump és Orbán barátságát. Arról a szankciós listáról ugyanis nem könnyű lekerülni, amelyre az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma korrupció miatt feltette Rogán Antalt.","shortLead":"A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára...","id":"20250108_rogan-antal-usa-szankcio-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7.jpg","index":0,"item":"8cdc993e-a6d5-4f7e-b76e-df73827f2791","keywords":null,"link":"/360/20250108_rogan-antal-usa-szankcio-trump-orban","timestamp":"2025. január. 08. 06:30","title":"Washingtonban is pontosan tudják, ki az a Tóni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]