[{"available":true,"c_guid":"6f094ffc-37ea-4a40-a213-a15a4c55aaf6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ceraluminumból készült az Asus Zenbook A14 számos része, így lényegesen könnyebb tud lenni, mint az elődje. A notebook azonban hardveresen is figyelemre méltó.","shortLead":"Ceraluminumból készült az Asus Zenbook A14 számos része, így lényegesen könnyebb tud lenni, mint az elődje. A notebook...","id":"20250109_asus-zenbook-a14-notebook-copilot-pc-snapdragon-ceraluminum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f094ffc-37ea-4a40-a213-a15a4c55aaf6.jpg","index":0,"item":"85e27c60-67b2-4034-9c7d-7b6a192bee22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_asus-zenbook-a14-notebook-copilot-pc-snapdragon-ceraluminum","timestamp":"2025. január. 09. 10:03","title":"Nincs 1 kg, és 32 órát is kibír egy töltéssel az Asus új laptopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","shortLead":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","id":"20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"1ac82f03-99f2-4e8c-b18f-06a4e7768a5b","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","timestamp":"2025. január. 09. 05:50","title":"Próbálták tagadni, de valóban új médiaportfóliót épít a kormány ideológiai agytrösztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24c917-a3c8-49a8-95e8-aabcb3dd1b18","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"P. Lászlót 2019-ben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.","shortLead":"P. Lászlót 2019-ben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.","id":"20250108_terez-koruti-robbanto-p-laszlo-birosag-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef24c917-a3c8-49a8-95e8-aabcb3dd1b18.jpg","index":0,"item":"fbb56fb7-7401-452c-84f7-b9131e1bbe10","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_terez-koruti-robbanto-p-laszlo-birosag-bantalmazas","timestamp":"2025. január. 08. 14:02","title":"Zárkatársa brutális összeverése miatt újra bíróság elé állították a Teréz körúti robbantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ead2db-5a47-4fb2-9674-dd555b27b770","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A regnáló Andrzej Duda nem nevezhet be harmadik ciklusra, így a PiS új, a párttól távolabb álló történészt nevez be, de a kormánykoalíció is két jelölttel áll rajthoz.","shortLead":"A regnáló Andrzej Duda nem nevezhet be harmadik ciklusra, így a PiS új, a párttól távolabb álló történészt nevez be, de...","id":"20250108_lengyel-elnokvalasztas-idopont-kituzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37ead2db-5a47-4fb2-9674-dd555b27b770.jpg","index":0,"item":"abe2fed2-641b-4429-a1df-597eb1ac877a","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_lengyel-elnokvalasztas-idopont-kituzes","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Kitűzték a lengyel elnökválasztás időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós listára? A miniszter vagyonnyilatkozatában semmi ilyesmi nincs, ő maga nem nyilatkozik, az amerikai fél pedig, ha zárolt is valamit, nem árulja el.","shortLead":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós...","id":"20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2.jpg","index":0,"item":"796788bf-7a10-4280-b4ea-94370ee27204","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:18","title":"Vagyonnyilatkozata szerint nincs mit zárolni Rogántól Amerikában, a DK nem hiszi, ő pedig hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára tette Trump és Orbán barátságát. Arról a szankciós listáról ugyanis nem könnyű lekerülni, amelyre az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma korrupció miatt feltette Rogán Antalt.","shortLead":"A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára...","id":"20250108_rogan-antal-usa-szankcio-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7.jpg","index":0,"item":"8cdc993e-a6d5-4f7e-b76e-df73827f2791","keywords":null,"link":"/360/20250108_rogan-antal-usa-szankcio-trump-orban","timestamp":"2025. január. 08. 06:30","title":"Washingtonban is pontosan tudják, ki az a Tóni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","shortLead":"A férfi majdnem lekéste miatta a repülőjárata indulását.","id":"20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c29b12-87b3-4235-b375-86671195adf7.jpg","index":0,"item":"ee52e1f6-4c36-4c94-b0c6-88f5912f8c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_onvezeto-taxi-vegtelen-korozes","timestamp":"2025. január. 08. 10:28","title":"Végtelen körözésbe kezdett egy sofőr nélküli taxi a csapdába került utasával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján volt. ","shortLead":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján...","id":"20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"8ad18afd-e7f3-4ec5-8ef4-43bfc45d06ab","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","timestamp":"2025. január. 08. 08:46","title":"A Péterfy-kórházból tűnhetett el a férfi, aki leugrott a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]