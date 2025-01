Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés kiderítette, hogy a nyertes Calin Georgescu kampányát egy másik állam támogatta.","shortLead":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés...","id":"20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"86947f39-81f3-4e36-9e80-3758457bb03c","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","timestamp":"2025. január. 08. 20:31","title":"Megvan, mikor tartják a megismételt elnökválasztást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az MSZP frakcióvezetője szerint az állami cég a Mátrai Erőmű megvásárlásakor engedély nélkül fizetett ki hitelkiváltásként Mészáros Lőrinc érdekeltségének 5 milliárdot.","shortLead":"Az MSZP frakcióvezetője szerint az állami cég a Mátrai Erőmű megvásárlásakor engedély nélkül fizetett ki...","id":"20250109_mvm-matrai-eromu-meszaros-lorinc-sikkasztas-hutlen-kezeles-feljelentes-mszp-toth-bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3.jpg","index":0,"item":"4c9460fd-8050-4885-a6ec-750ead1b120e","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_mvm-matrai-eromu-meszaros-lorinc-sikkasztas-hutlen-kezeles-feljelentes-mszp-toth-bertalan","timestamp":"2025. január. 09. 08:11","title":"Bűncselekményt gyanít az MSZP-s Tóth Bertalan az MVM-nél, feljelentést tesz egy Mészáros Lőrinchez köthető kifizetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyszerűen csak Királynak nevezték, ő volt a rock and roll legfényesebb csillaga, kulturális ikon, zenész-színész, és még Budapest díszpolgára is. Elvis Aaron Presley 90 éve, 1935. január 8-án született. Kilenc felejthetetlen felvétellel emlékezünk rá.","shortLead":"Egyszerűen csak Királynak nevezték, ő volt a rock and roll legfényesebb csillaga, kulturális ikon, zenész-színész, és...","id":"20250108_Elvis-elott-nem-volt-semmi-90-eve-szuletett-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762.jpg","index":0,"item":"db92bde3-3672-4b91-b627-d8dbae6b9cbb","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Elvis-elott-nem-volt-semmi-90-eve-szuletett-evfordulo","timestamp":"2025. január. 08. 13:04","title":"„Elvis előtt nem volt semmi\" – 9 ikonikus dal a 90 éve született Királytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66.jpg","index":0,"item":"8544fed9-d314-47cf-8084-1114760a0321","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","timestamp":"2025. január. 08. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tuk-tuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","shortLead":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","id":"20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9.jpg","index":0,"item":"f092d420-b809-47ac-9f73-6219a862bc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","timestamp":"2025. január. 08. 07:59","title":"Íme az első debreceni BMW jövőbe mutató műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról, tenyésztéséről, mint ő.” Ezt egy iskolázatlan, autodidakta alkoholistáról, Gerald Durrellről mondta Sir David Attenborough. Durrell talán egész életében csupán zoológus, természetbúvár, állatkertvezető, világjáró állatgyűjtő és állatmentő maradt volna, ha a felesége és az anyagi gondok nem késztetik írásra. Életéről, kalandos vállalkozásairól szóló könyveit, regényeit, filmjeit, előadásait imádták az egész világon. Lusta, mégis igen termékeny író volt. Január 7-én van születésének századik, január 30-án pedig halálának harmincadik évfordulója.","shortLead":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról...","id":"20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1.jpg","index":0,"item":"0386423e-a9f9-44fd-984d-7db368f72b0c","keywords":null,"link":"/360/20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","timestamp":"2025. január. 07. 19:30","title":"Az iskolázatlan, alkoholista zseni, aki a fél világgal megszerettette az állatokat – száz éve született Gerald Durrell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","shortLead":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","id":"20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77.jpg","index":0,"item":"bda255a6-18ef-4e3b-ab9a-4d742a2db150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","timestamp":"2025. január. 08. 08:26","title":"Kockázatos lenne a Balatonra a szemesi luxuslakóparkhoz tervezett belső tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]