Kubatov Gábor elvált, csökken a vagyona – derült ki vagyonnyilatkozatából, amelyet több más politikusé mellett az Index mutatott be. Azt egyelőre nem tudni, hogy Kubatov vagyonával pontosan mi lesz, a vagyonmegosztási eljárás még folyamatban van. A Fradi elnökének több ingatlana is van: Farkasgyepűn egy harminc négyzetméteres üdülő, a XIV. kerületben egy lakás garázzsal, valamint nyolc, egyenként több ezer négyzetméteres szántó és terület. Megvannak a veterán Mercedesei, Opelei is, készpénzben 9,5 milliója, bankszámlán 9,7 milliója van. Emellé azért van egy húszmilliós tartozása is.

Orbántól Lázáron át Gyurcsányig turkáltunk a zsebekben: Nem ritka a félmilliárdos összeg a vagyonnyilatkozatokban, csak nem mindegy, hogy megtakarítás vagy tartozás A miniszterelnök továbbra sem tehetős, Rogán Antal annál inkább. Bánki Erik vadásztrófeát nem, 526 millió tartozást viszont feltüntetett a vagyonnyilatkozatában. Lantos Csaba nem siet az 1,2 milliárdját behajtani másokon, Lázár János úgy vásárolgatott, hogy közben százmilliókat spórolt, Gulyás Gergely megnősült, Varga Mihály pedig vett egy lovat. Vagyonnyilatkozatok a Fidesztől a DK-n át az LMP-ig.

Kósa Lajosnak a portál szerint jókora tartozása van, már 110 millió forintnál tart, ebből nyolcmillióval magánszemélynek lóg. Van szamosszegi szántója, debreceni háza, gazdasági területe – viszont bankban csak 2,5 millió forinttal bír.

Ez tényleg repülőrajt: Összesen nagyjából egymilliárd forinttal több megtakarítása lett a kormánytagoknak egy év alatt Magyarország előre megy, nem hátra.

Menczer Tamásnak 143 négyzetméteres háza van az ország egyik leggazdagabb környékén, Budakeszin, de van egy 25 négyzetméteres üdülője is Siófokon, meg egy 46 négyzetméteres lakása Bajnán is. Bankszámlán 19 milliója van.

Kocsis Máténak állampapírban húszmilliója van, bankszámlán és készpénzben együtt 74 millió. Tartozása nincs a Fidesz frakcióvezetőjének.