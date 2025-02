Noha a politikusi vagyonnyilatkozatok műfajukat tekintve a fikciós komédiához állnak talán a legközelebb, a január 31-i, éjféli határidőre közzétett beszámolókat évről-évre élénk érdeklődés övezi: vajon hogyan változtak egy év alatt politikusaink jövedelmi viszonyai, ki-mennyit takarított meg, ki vásárolt fel egy fél megyét, kinek lett több cége, jachtja, állampapírja vagy éppen bankhitele.

A pénteken éjjel közzétett, tavaly év végi állapotokat tükröző vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak például hiába volt havi bruttó 6,5 milliós jövedelme miniszterelnökként és képviselőként, ebből semmit nem tudott félretenni, sőt. Továbbra is ő az egyik legszegényebb politikus, és a tízmilliárdos hatvanpusztai birtok sem az övé, hanem az apjáé, de a családtagok vagyonnyilatkozatai amúgy is titkosak.

De nemcsak a miniszterelnök számol be ilyenkor a jövedelmi-vagyoni helyzetéről, hanem a többi képviselő, sőt az államfő is. Az önbevallásos, a családtagok javait fel nem fedő dokumentumokban ráadásul a véletlen vagy szándékos tévedés is komoly következmények nélkül maradhat, arra jók, hogy a magyar politikai élet legfontosabb szereplőinek helyzetét összevessük az előző évivel.

Rogán 609 millióval várja a repülőrajtot

Rogán Antal, a kormány talán legbefolyásosabb politikusa, akit Donald Trump még mindig nem húzott le az amerikai szankciós listáról, de ennek ellenére a jelek szerint hozzáfér a bankszámlájához, jelentős megtakarítással nyitotta az évet, például azért is, mert újra nőtt a feltalálói jövedelme. 2023-ban havi 17, tavaly pedig havi 38 millió forintot kapott a Mobilsign Kft-től találmányának hasznosításáért cserébe. Emellett jelentősen nőtt az állampapírban tartott vagyona egy év alatt 65 millióról 500 millióra, viszont a takarékbetétben elhelyezett megtakarítása, 206 millióról 109 millióra apadt.

Rogán tavaly még feltüntetett egy 14,9 milliós tartozást, amit visszafizethetett, mert idén már nem írta. A miniszter egyike azoknak, akik számtalan ingatlant tüntetnek fel (még három extra lapot is kellett emiatt csatolnia), azonban a lista rövidebb lett, a tavalyi vagyonnyilatkozathoz képest eltűnt két szakonyfalui erdő, amelyekben résztulajdona volt. Maradt még így is bőven, hiszen idén is szerepel a dokumentumban 14 másik erdő, rét vagy szántó Szakonyfalun illetve Felsőszölnökön, amelyekben változó tulajdoni hányada van 1998 illetve 2008 óta.

Semjénnek és Bánkinak simán futja vadászatra

Az ingatlanok helyett szívesebben költ valószínűleg namíbiai vadászatra Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Friss vagyonnyilatkozata szerint azonban még költséges hobbija ellenére is tud félretenni, hiszen hirtelen lett 7,5 milliós banki megtakarítása. Minden más azonban változatlan, még készpénzben is ugyanúgy 10 milliója van, mint tavaly, és továbbra is tartoznak neki másfél millióval. De már nem tüntette fel azokat a civil szervezeteket, melyekben korábban tag volt, de pénzt nem kapott értük.

A szintén vadászó Bánki Erik fideszes képviselőről, a parlament gazdasági bizottságának elnökéről is a HVG írta meg, hogy Dél-Afrikában lőtt kafferbivalyt és sok más patást, meg fehér orrszarvút, 10-35 millió forint értékben, ám ilyesmit nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában az 5 milliós értéket meghaladó nagy értékű javaknál. Az is lehet, hogy simán csak kifelejtette, mint tavaly egy 57 milliós osztalékbevételt, amit most sikerült beleírnia.

Nem csoda, ha Bánki még növelni is tudta vagyonát, főleg, hogy politikusi fizetése mellé havi 1 és 5 millió forint közötti összeget gyűjt őstermelőként. A tavaly bevallásában feltüntetett ürömi lakás mellett eggyel több szántóról adott számot, így már 18 van neki. Két BWW motorjából az egyiket egy más típusra cserélte. Készpénzben csak a tavalyi fele, egymillió forintja van, viszont megvan 400 ezer eurós életbiztosítása, 1,6 milliója lakástakarékban, a bankszámlán pedig 14 milliója. Bár törlesztett valamennyit,

Bánki Eriknek még mindig rengeteg a tartozása: banknak 526 millió forinttal tartozik – pedig egy év alatt 68 milliót dolgozott le –, magánszemélyeknek pedig 90 helyett már csak 80 millióval.

Lázár vásárolgatott, mégis spórolt bő 200 milliót

Miután 2023-ban négy új szántót vett, 2024 sem telhetett el ingatlanvásárlás nélkül Lázár Jánosnál. Az építési- és közlekedési miniszter egy 90 négyzetméteres, V. kerületi lakással gazdagodott, de újabb szántót és egy további 9 hektáros területet is vett Hódmezővásárhelyen. Lázár összesen 46 darabos ingatlangyűjteményében így már van 3 lakóingatlan (kettő a fővárosban és egy Hódmezővásárhelyen), 180,5 hektárnyi szántó, 9,5 hektárnyi erdő, 0,7 hektárnyi töltés, 0,2 hektárnyi kivett mocsár, 4,1 hektárnyi szőlő és 21,5 hektárnyi nem részletezett rendeltetésű egyéb ingatlan is.

De azért Lázár tudott félretenni is: megtakarításai 34 millióról 290 millióra nőttek. Ebből 30-at tart készpénzben, 60-at a bankban és 200-at értékpapírban, ráadásul tartozik is neki valaki 30 millióval. Értékei között továbbra is feltüntette Gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét, emellett festményeket és műtárgyakat is gyűjt. Vagyona mellett az adóssága is nőtt, egy évvel ezelőtt 96 millióval tartozott és bár a 20 milliós autólízing eltűnt a listából, idén 160 milliós hiteltartozást vallott be, továbbá valakinek még 60 millióval tartozik – ez utóbbi összeg másfélszer annyival, mint egy évvel ezelőtt.

Szalay-Bobrovniczkynél röpködnek a százmilliók

Erős évet zárt 2024-ben Szalay-Bobrovniczky Kristóf, akinek vagyona az egy évvel korábbi 85 millióról közel 343 millióra ugrott. A honvédelmi miniszter 3,5 milliós fizetése eltörpül a tavalyi évben kivett osztalékai mellett, az SBA Invest Kft.-ből például átlagosan havi 49 millióval gazdagodott. Osztalékelőlegként összesen nettó 801 millió folyt be a családi kasszába, így devizaszámlája kétszeresére (3,3 millió forintnyira) duzzadt, a forintos számláján lévő összeg pedig 30-ról 285 millióra ugrott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Böröndi Gábor vezérkari főnökkel Veres Viktor

A jelentős bevételei ellenére a miniszter 50 milliós hiteléből mindössze 2,3 milliót törlesztett, miközben valaki neki is tartozik. Ami pedig nem a megtakarításokba ment, azt Szalay-Bobrovniczky a Balaton-felvidékre vitte: Káptalantótiban szőlőbe és egy kivett üzembe fektette a pénzt, Badacsonytomajon pedig ipartelepet vett, úttal együtt. A miniszternek mindkét településen voltak már korábban is ingatlanjai, Káptalantótiban egy majorra tett szert 2023-ban, a Badacsonynál pedig háza van szőlővel.

Gulyás Gergely megnősült és félretett 9 milliót

A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergelynek közel 9 millió forinttal nőtt a megtakarítása egy év alatt, 11,7 millió helyett 20,5 millió van a bankszámláján. Míg korábban egy év alatt közel 20 millióért vett állampapírt, tavaly ez még le is csökkent 19,7 millióra. Gulyásnak továbbra is két 11. kerületi lakás van a nevén, egy 95,3 és egy 52 négyzetméteres.

Miniszterként kapott havi fizetése a vagyonnyilatkozata szerint bruttó 1- 5 millió közé esik, de azért tudható más forrásból pontosan is: 3,5 millió forint. Egy fontos változást érdemes még megemlíteni: Gulyás a dokumentum végén, az aláírása felett megjelölte, hogy immár házas. Azt nem innen, hanem a sajtóhírekből tudjuk, hogy a lakodalmat a Várban, a Lovarda épületében tartották tavaly, karácsony előtt.

Pintér Sándor nem válik meg a Wartburgjától

Vagyonnyilatkozata szerint Pintér Sándor továbbra is büszke tulajdonosa egy Wartburgnak, és van körülbelül 10 milliója kp-ben. A belügyminiszter ingatlanportfóliója sem változott: három lakás és egy ház a II. kerületben, egy ház Siófokon egy-egy nyaraló Szigetmonostoron és Szihalmon – utóbbi településen még egy plusz telek is. Továbbra is tartoznak barátai, illetve családtagjai neki több mint félmilliárd forinttal, ez sem új.

Pintér Sándornak nem sürgős, hogy behajtsa a tartozásokat Veres Viktor

Miniszterként kapott havi fizetését az előírásnak megfelelően a havi bruttó 1-5 milliós sávba írta be, de azt a tavaly júliusi emelés óta lehet tudni, hogy ez pontosan 3,5 millió. Pintér Sándor a megtakarításai nagy részét devizában tartja, befektetési jegyekben durván 1,2 millió dollárja és körülbelül 300 ezer eurója van, utóbbi a tavalyi bevalláshoz képest nagyjából 100 ezer euróval csökkent.

Lantos Csaba állampapírból devizára váltott

Lantos Csaba vagyona a múlt évben sem lett sokkal kisebb, de feltűnő, hogy jóval kevesebb pénzt tart forintban, mint eddig. A különböző értékpapírokat, befektetési jegyeket és állampapírokat nézve már csak 364 milliója van, szemben az egy évvel korábbi 872 millióval. Ezzel párhuzamosan viszont nőtt a bankszámlán tartott vagyona, forintban 86 (korábban 50) devizában 441 (korábban 51) milliója van így.

Korábban Lantos bevallásaiban jelentős tétel volt egy közel 800 milliós állampapír csomag, ez 2024-ben járt le és ezt tarthatja főként most számlán Lantos, akinek azért van így is 84 milliója állampapírokban. Abban nincs változás, hogy saját cégének, a Lantos Zrt.-nek adott kölcsöne 901 millió forint, és van egy 280 milliós vételár-követelése is. Vagyonát egy tokaji zártkert és budapesti lakás teszi teljessé, de ezek nem újak, ahogyan a 2022-es vásárlású Suzuki Swiftje is megvan.

Szijjártó még mindig tartozik 30 millióval a szüleinek

A világutazó külügyminiszter Szijjártó Péter vagyona 86 millió forint a friss vagyonnyilatkozata szerint, ami több mint 20 milliós gyarapodást jelent az előző évhez képest. A tavalyi, illetve a két évvel ezelőtti vagyonnyilatkozatából is az látszik, hogy nagy kedvvel fektet értékpapírokba: 2023-ban mindössze 2 milliója volt benne, tavaly már 46 millió, idén pedig vagyonának jelentős részét, több mint 80 milliót értékpapírokba fektetett és csupán 6 milliót tart a bankban.

Szijjártó Péter még mindig tartozik a szüleinek Facebook/Szijjártó Péter

Miniszteri és képviselői fizetést kap, viszont már nem kuratóriumi tag a Széchenyi István Egyetemért Alapítványban. Más változás a külügyminiszter vagyonában nem történt, továbbra is tulajdonrésze van egy családi házban Dunakeszin, egy győri lakóházban és három zárt kertben Balatonedericsen. A szüleinek évek óta tartozik, de úgy látszik, a jelenlegi vagyona sem volt elég ahhoz, hogy visszafizesse a 30 millió forintot.

Tuzson szántót vett és kölcsönadott, de félre is tett

A bírói függetlenséget kevésbé, szántói számát annál inkább növelte tavaly Tuzson Bence. Vagyonnyilatkozata alapján úgy tűnik, az igazságügyi miniszter eladta tihanyi nyaralóját, az ugyanis már nem szerepel a dokumentumban. Felbukkant viszont összesen öt szántó – mindegyiket tavaly januárban vette Márianosztrán, és egy kivételével felerészben tulajdonosa ezeknek, emellett megtartotta mátraszentimrei telkét és hétvégi házát.

A miniszternek a megtakarításai is nőttek. Befektetési jegye 40 millió forint értékben akad, van még mellé némi részvénye. Állampapírban 26 milliót, vállalati kötvényben 12 milliót tart. Készpénzben csak kétmilliója van, de bankban csaknem 10 milliót tart – forintban és devizában. Tartoznak neki több mint 80 millió forinttal, ami 30 millióval nőtt egy év alatt. A miniszterként bruttó 3 és félmilliót kereső Tuzson Bence maga viszont törlesztett egy kevés tartozást tavaly, így az adóssága már csak 4,5 félmillió forint.

A politikai igazgató havi egymilliót tett félre

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs vagyonnyilatkozatában sok változás nincs. Továbbra is van több, mint 50 millió forint hiteltartozása (jelzálog, babaváró és szabad felhasználású hitel) és tovább nőtt – 17-ről 29 millióra – az állampapírban tartott pénze. Eltűnt viszont az a budai ingatlan, aminek egy évvel korábban még tulajdonosa volt. Mivel 2024 januárjában ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet is bevallott, idén pedig már nem, talán életvitelszerűen él az I. kerületi ingatlanban, emiatt nem kell beírnia, vagy eladta. Korábban egy XI. kerületi lakást jelölt meg lakóingatlanként, de ez azóta nem szerepel a vagyonnyilatkozataiban, amióta nem kötelező.

Orbán Balázs egy kormányülésen a miniszterelnök jobbján MTI / Fischer Zoltán

Rendszeresen kap jövedelmet a Miniszterelnökség államtitkáraként, a miniszterelnök politikai igazgatójaként (ezért a posztért bruttó 2 651 010 forintot), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnökeként, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnökeként és természetesen képviselőként is, ami további bruttó 1,7 millió havonta. Orbán Balázs vagyonnyilatkozatából kiderül még, hogy tulajdonosa a Denkfabrik Kft. -nek, ezzel azonban nem jár díjazás.

Bóka lakást vett, Nagy Márton bebiztosította magát

Bóka János Európa-ügyi miniszter még 2004-ben vette meg első ferencvárosi lakását, idén pedig felesben vásárolt egy újabbat, és azzal együtt már hat ingatlana van. Megvan még a 2016-ban vásárolt Opel Astrája, állampapírokban több mint 11 ezer eurót tart, számláin összesen 22 millió forint van, tartozása nincsen. Jövedelmét államtitkárként, miniszterelnöki biztosként és egyetemi docensként szerzi.

Minisztertársa, Nagy Márton bebiztosította magát 2024-ben is, ugyanis friss vagyonnyilatkozata szerint több mint 100 millió forint értékben kötött biztosításokat (egészségügyi, élet- és baleset), emellett pedig állampapírjainak értékét is a háromszorosára, 30 millióra növelte. Továbbra is van egy II., illetve egy XII. kerületi lakása, utóbbihoz egy garázs és egy tároló is tartozik.

Varga jegybankelnök lesz, és vett egy lovat

Varga Mihály volt pénzügyminiszter, aki márciustól a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke lesz, eladott egy kertet Karcagon, ebből telhetett a portfóliója módosítására is: 2023-ban még 28 milliónyi állampapírral és 11 milliónyi befektetési jeggyel bírt, tavaly viszont már 36 millió forintnyi állampapírral, 14 millió forintnyi befektetési jeggyel, valamint 11 millió forintnyi Mol-, OTP- és Richter-részvénnyel. Érdekesség, hogy

Varga vett egy Kabala nevű sötétpej mént is.

A leendő jegybankelnöknek a korábbi 7 millió forintnyi helyett 8,6 milliónyi eurója van, és a gyarapodást csak részben magyarázza, hogy 383 helyett már 410 körüli az árfolyam. Önkéntes nyugdíjpénztárban 1,6 milliója van, és tartozásait is csökkentette: magánszemélyeknek 62,4 millió helyett már csak 58 milliót kell megadnia. Majd MNB-elnökeként sokkal jobban keres, bruttó 5,2 milliós fizetése 6,8 millióra nőhet.

Tavalyi nyilatkozata szerint még nem volt megtakarítása Navracsics Tibornak, de a miniszter egy év alatt félre tudott tenni 5 milliót, ezt készpénzben tartja. A 25 milliós hiteléből 1,5 milliót törlesztett egy év alatt. Újabb ingatlanra már nem futotta, továbbra is egy rigácsi telek és egy budakeszi családi ház fele az övé. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársaként havi bruttó 500 ezer és 1 millió forint közötti összeget kap – a képviselői és miniszteri fizetés mellé, melyek bő ötmilliót tesznek ki.

Kövérnek szinte semmije nincs, mégis kölcsönad

Kövér László, házelnök vagyonnyilatkozatából eltűnt a sok készpénz: míg egy éve majdnem 1000 eurója, több mint 700 dollárja és 257 ezer forintja volt így, már egyet sem írta be a friss dokumentumba. De ettől még gyarapodott, hiszen a bankszámláján a tavalyihoz képest 1,3 millióval több, 3,7 millió forint van. Továbbá új elemként jelent meg a dokumentumban, hogy valaki 7 millió forinttal tartozik a házelnöknek.

Kövér ismét tudott faragni a hiteléből, nagyjából 200 ezer forintot, így már csak 8,5 milliót kell visszafizetnie. Ingatlan változatlanul nincs a nevén, a kötelezően nem feltüntetendő lakhelyére abból lehet következtetni, hogy régóta Szigetszentmiklóson írja alá a dokumentumokat. Komoly vagyontárgya sincs, mindössze egy 2014-ben vásárolt Skoda Superbet írt be a tavalyi nyilatkozathoz hasonlóan.

Az államfő havi 5 milliós fizetésből nem tud félretenni Nagyot változott tavaly a világ Sulyok Tamással, akit az alkotmánybíróság elnöki székéből költözhetett át a Sándor-palotába államfőnek – ehhez persze az is kellett, hogy elődje, Novák Katalin belebukjon a kegyelembotrányba és üresedés legyen. Sulyok Tamás ingatlanvagyona ettől nem változott, hiszen ugyanazt az öt ingatlant tüntette fel a friss vagyonnyilatkozatában, mint előzőleg: két szegedi lakást, egy domaszéki tanyát, egy balatonkenesei házat és egy II. kerületi lakást. Sulyoknak állampapírban 17 millió forintja van, nyugdíj-előtakarékossági számlán 15,5 milliója, ezek gyarapodtak egy kicsit. Megduplázódott a kötvényei értéke, immár 38,5 millió forintja van ebben. A bankszámlája viszont ezzel párhuzamosan apadt: egy év alatt: 28-ról 7 millióra, miközben tavasztól már havi bruttó 5 millió feletti államfői fizetése volt.

Gyurcsányék költöznek, a könyvéből 2,5 millió jött be

A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc II. kerületi telkén, amelyet még 2021-ben vásárolt, de már nem a tizedét, hanem a felét birtokolja, egy hatlakásos társasház épül. Ebből egy az övé, említést tesz ugyanis egy 161 négyzetméteres lakásról, hatalmas terasszal. A politikus vagyonnyilatkozatból eltűnt az értékpapírban őrzött 18 millió, és törleszthetett neki valaki egy tízmilliós tartozást, miközben bankban 46 milliót tart.

Egy év alatt 1,7 milliót törlesztettek Dobrev Klárával közös hitelükből, amelyet a kötcsei házra vettek fel és tízmillióval, összesen 210 millióra nőtt az az összeg, amelyet feleségével fele-fele arányban adtak kölcsön egy rokonuknak lakásvársárlásra. Eltűnt viszont egy 430 milliós tétel a felsorolásból: ezt az összeget szintén Dobrevvel közösen adták lakásvásárlási előlegként valakinek. Míg korábban az Altus-cég tulajdonosaként havi bruttó 1–5 millió forint közötti fizetést írt be, tavaly ebből már nem volt jövedelme.

Gyurcsány amúgy már a vagyonnyilatkozat-leadás előtt a Facebookon vallott saját és családtagjai vagyoni helyzetéről is, itt említette meg, hogy egyik fiukkal hármasban átköltöznek a korábban lakott családi házból az említett társasházi lakásba. Azt is elárulta, hogy kb ugyanannyi, 40 millió körüli megtakarítása és tartozása van, és álnéven írt könyvéből 2,5 milliós bevétele volt eddig, de ez nem érte el az értékhatárt, amit be kellett volna írnia a papírokba. A politikusi vagyonnyilatkozatokról általában pedig azt írta:

Csak az nem derül ki belőle, aminek kellene: ki lopott, csalt, ki volt korrupt, ki szerzett törvénytelenül ezt meg azt, és hova rejtette. A Fidesz tette ilyenné. Így könnyebb nekik lopni.”

Ungár Péter milliárdos, de a 99 millió is jól jöhetett

Ungár Péter, az LMP társelnöke vagyonos ember, az viszont vagyonnyilatkozatából nem derül ki, valójában mekkora összeg felett rendelkezik. A korábban 15 milliárdosra becsült vagyona mellett is számít, hogy tavaly megkapta azt a 99 milliót, amellyel tartoztak neki. Szinte ugyanannyit tart a számláján, mint egy éve: 12 milliót forintban, 9 milliót euróban.Továbbra is megvan a 2020-ban vásárolt Toyotája, és az ajándékba kapott Zámbó István-festménye, és résztulajdonosa a családja budai házának is.

Vagyonbevallása szerint három cégben van érdekeltsége: az Azonnali Média Kft.-ben, a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben és a Pió 21 Kft.-ben, utóbbit a Pióka Kft.-n keresztül birtokolja az édesanyjával, Schmidt Máriával és nővérével együtt. Tavalyhoz képest változás, hogy két esetben is feltüntette, hogy bizalmi vagyonkezelő és kedvezményezett, ezekből összesen havi 400 ezer és 1 millió közötti összeget kap.

