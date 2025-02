Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","shortLead":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","id":"20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2.jpg","index":0,"item":"16bb5670-138e-4423-86bc-38dfec53fc22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","timestamp":"2025. február. 03. 17:50","title":"A rossz nemzetközi hangulat a pesti tőzsdét sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét a fertőzéseknek.","shortLead":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét...","id":"20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9.jpg","index":0,"item":"733ff98e-695a-4bcd-8420-1197051d7890","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","timestamp":"2025. február. 04. 16:00","title":"1,5 voltos elektromos áram csodát tehet a sebek gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak olyan jelenetek, ami őket is meglepi. Öt ilyen esetről számoltak be kedden.","shortLead":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak...","id":"20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7.jpg","index":0,"item":"e2350fb0-c3f6-4d31-8358-691b272caacb","keywords":null,"link":"/elet/20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","timestamp":"2025. február. 04. 15:52","title":"Szülést levezető buszsofőr, elveszett gyerek és a kóbor cica – öt hihetetlen sztorit szedett össze a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7ba1bd-ab46-4341-b528-4969a68d4e67","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Újabb csúcsokat ostromol a kakaóbab ára, a multicégek más alapanyaggal „dúsítják” a termékeiket, a manufaktúrák viszont nem tudnak eléggé árat emelni. A csokoládé egyre inkább luxustermékké válik.","shortLead":"Újabb csúcsokat ostromol a kakaóbab ára, a multicégek más alapanyaggal „dúsítják” a termékeiket, a manufaktúrák viszont...","id":"20250204_hvg-dragulo-kakao-csokolade-helyettesito-gyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c7ba1bd-ab46-4341-b528-4969a68d4e67.jpg","index":0,"item":"80e98cde-9aa9-4714-9ca9-64a171671725","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-dragulo-kakao-csokolade-helyettesito-gyartok","timestamp":"2025. február. 04. 14:15","title":"Most már senki nem úszhatja meg a csokidrágulást: zsinórban negyedik éve nincs elég kakaó a világpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","shortLead":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","id":"20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"7d67067c-219e-4f74-81dc-cb49614ee1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","timestamp":"2025. február. 04. 21:40","title":"Meghalt Keleti Miklós Pulitzer-emlékdíjas újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","shortLead":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","id":"20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d.jpg","index":0,"item":"35dee1f9-2f62-485a-8b49-021471871d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","timestamp":"2025. február. 03. 11:12","title":"A tanév közepén szűnt meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem germanisztika tanszéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákos megbetegedések 2050-ig várhatóan két évvel csökkentik a várható élettartamot Magyarországon.","shortLead":"A rákos megbetegedések 2050-ig várhatóan két évvel csökkentik a várható élettartamot Magyarországon.","id":"20250203_unios-rakjelentes-daganatos-megbetegedesek-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80.jpg","index":0,"item":"61366154-957c-4774-9aef-a8651defbaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_unios-rakjelentes-daganatos-megbetegedesek-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 03. 18:00","title":"Egy új jelentés szerint az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb a rák miatti elhalálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó Bluetooth-technológiát.","shortLead":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó...","id":"20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d.jpg","index":0,"item":"9b3e4b27-7966-48a7-ba80-8396d8110869","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","timestamp":"2025. február. 03. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: a Samsungtól jöhet az első Bluetooth-mentes vezeték nélküli fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]