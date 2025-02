Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dbfeb9b6-736d-43d2-b129-0de1006c1a7a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes hamarosan megújítja az S-Klasse immár 5 éves múltra visszatekintő aktuális generációját.","shortLead":"A Mercedes hamarosan megújítja az S-Klasse immár 5 éves múltra visszatekintő aktuális generációját.","id":"20250207_igy-fest-a-csillaglampas-uj-mercedes-s-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfeb9b6-736d-43d2-b129-0de1006c1a7a.jpg","index":0,"item":"ce0258b1-4ca0-43e5-9fa3-ccd88198abc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_igy-fest-a-csillaglampas-uj-mercedes-s-osztaly","timestamp":"2025. február. 07. 07:59","title":"Így fest a csillaglámpás új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26153e72-669e-4586-bb64-d494d3e19f5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sarandí-csatorna vize a helyiek szerint sokféle színű volt már, de vörös még nem. A dolognak köze lehet ahhoz, hogy textilgyárak és bőrfeldolgozó üzemek területén halad keresztül.","shortLead":"A Sarandí-csatorna vize a helyiek szerint sokféle színű volt már, de vörös még nem. A dolognak köze lehet ahhoz...","id":"20250207_buenos-aires-sarandi-csatorna-vize-voros-folyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26153e72-669e-4586-bb64-d494d3e19f5c.jpg","index":0,"item":"7fffdc3e-11ce-48d9-b883-944a271a9cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_buenos-aires-sarandi-csatorna-vize-voros-folyo","timestamp":"2025. február. 07. 16:03","title":"Vörös színűvé vált egy folyó Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója. Szerencsére a tudósok tudni vélik, hogy miként lehet elejét venni a rosszullétnek.","shortLead":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója...","id":"20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3.jpg","index":0,"item":"63cadef7-99ce-4706-ae7b-d1b852cd4912","keywords":null,"link":"/elet/20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","timestamp":"2025. február. 06. 05:31","title":"Miért leszünk rosszul, ha az autóban olvasunk, és mit tehetünk ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon a szuverenitásukba.","shortLead":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon...","id":"20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277.jpg","index":0,"item":"128392ae-bac7-4ccc-b18e-9b9ddd447f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","timestamp":"2025. február. 05. 18:48","title":"Az Egyesült Államok után Argentína is kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét vagy pénzvisszatérítést is választhatnak a tulajdonosok; Magyarországon utóbbi opció. ","shortLead":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét...","id":"20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434.jpg","index":0,"item":"dafb8d58-8e37-451b-981b-bf22005748b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","timestamp":"2025. február. 05. 18:03","title":"39 ezer forint is ütheti a markát annak, aki ilyen mobilt használ – pénzvisszatérítést jelentett be a gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem úgy tűnik, mintha ezt egy percig is bánná.","shortLead":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem...","id":"20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"090cdbc1-ec10-47a7-a030-149913606c33","keywords":null,"link":"/elet/20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","timestamp":"2025. február. 06. 11:21","title":"Kanye West örül, hogy a Grammyn semmiben feszítő felesége botránya után mindenki róluk beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Anthropic szeretné felmérni a céghez jelentkezők „nem MI-asszisztált kommunikációs készségeit is”, ezért kérik, ne használjanak MI-t. Ez azért visszás, mert a cég azzal hirdeti a termékeit, hogy mennyire emberi válaszokat adnak.","shortLead":"Az Anthropic szeretné felmérni a céghez jelentkezők „nem MI-asszisztált kommunikációs készségeit is”, ezért kérik, ne...","id":"20250206_anthropic-mesterseges-intelligencia-hasznalata-allasjelentkezeseknek-keres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418.jpg","index":0,"item":"fd47ab3c-8760-4dfc-a014-c4a8c796bfd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_anthropic-mesterseges-intelligencia-hasznalata-allasjelentkezeseknek-keres","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"Az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia fejlesztője azt kéri a munkára jelentkezőktől, hogy ne használjanak MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32dea91-b5b3-44c4-bd0d-72ef786f7416","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" Tíz darab ezerforintos bankjegy volt a zsákmány. ","shortLead":" Tíz darab ezerforintos bankjegy volt a zsákmány. ","id":"20250207_trafik-rablas-elado-dulakodas-harapas-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b32dea91-b5b3-44c4-bd0d-72ef786f7416.jpg","index":0,"item":"d7bc5d0d-d625-4bb1-a75b-f190c0187d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_trafik-rablas-elado-dulakodas-harapas-pecs","timestamp":"2025. február. 07. 12:59","title":"Pankráció a pécsi dohányboltban: megharapta a rabló karját a trafikos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]