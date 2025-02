Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint negyven év alatt 118 filmben szerepelt. Még a filmes főszerepekből is több jutott neki, mint ahány évet eltölthetett a pályán. A 65. születésnapját sem érhette meg. Színpadi színészként kevesebb megbecsülést kapott, mint amennyi magasztaló kritikát. Mélyebbről magasabbra nem jutott senki más.","shortLead":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint...","id":"20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f.jpg","index":0,"item":"1f25a493-5e1f-45f7-917a-0c147aaece6a","keywords":null,"link":"/360/20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","timestamp":"2025. február. 11. 15:20","title":"„Bunkó voltam a szemükben, de lángoltam, úgy látták, ki lehet faragni belőlem valamit” – 100 éve született Szirtes Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","shortLead":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","id":"20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac.jpg","index":0,"item":"0757b8ad-0a24-4f35-bdac-8283da1a96fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","timestamp":"2025. február. 11. 14:22","title":"Hungarikum: a magyarság csúcsteljesítménye lett a déli harangszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna a vakcinaellenesek.","shortLead":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna...","id":"20250210_oltasellenes-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1.jpg","index":0,"item":"8059db6d-ee8c-4dd8-aae6-bfd912aa72ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_oltasellenes-szulok-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:28","title":"Száznál is több pert indítottak az oltásellenes szülők a gyermekeiket beoltó orvosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","shortLead":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","id":"20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4.jpg","index":0,"item":"e365c223-bd68-4180-9ada-968509e8fd6c","keywords":null,"link":"/elet/20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","timestamp":"2025. február. 11. 14:55","title":"Szerelemtől fűtött vadmacskákra figyelmezteti az autósokat a Budakeszi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0ae74f-9c15-4b25-ac3a-8587288bf802","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Közkeletű vélekedés, hogy a párkapcsolatban a lényeg a felek közötti kémia. Mit takar mindez, ha csupán a testi oldalt nézzük?","shortLead":"Közkeletű vélekedés, hogy a párkapcsolatban a lényeg a felek közötti kémia. Mit takar mindez, ha csupán a testi oldalt...","id":"20250210_Vajon-tenyleg-letezik-szexualis-osszeilles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0ae74f-9c15-4b25-ac3a-8587288bf802.jpg","index":0,"item":"bed6d77e-7327-4db2-8953-6ed68910bfcd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250210_Vajon-tenyleg-letezik-szexualis-osszeilles","timestamp":"2025. február. 10. 20:05","title":"Vajon tényleg létezik szexuális összeillés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és alumíniumtermékre. Az Európai Bizottság elnöke válaszlépéseket ígért.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és...","id":"20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0.jpg","index":0,"item":"e808a5dc-ad81-4126-8655-3eb999f80a01","keywords":null,"link":"/eurologus/20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","timestamp":"2025. február. 11. 09:49","title":"Brüsszel ellenintézkedéseket ígér az amerikai vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kétféle aero csomaggal és kétféle váltóval rendelhető új Porsche 911 GT3 egy szuperkönnyű szívómotoros hátsókerék-hajtású adrenalinbomba.","shortLead":"A kétféle aero csomaggal és kétféle váltóval rendelhető új Porsche 911 GT3 egy szuperkönnyű szívómotoros...","id":"20250210_elmenyautozas-kimaxolva-megneztuk-a-legujabb-porsche-911-gt3-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3.jpg","index":0,"item":"81c93df7-e520-46da-8e89-4a62f6d04ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_elmenyautozas-kimaxolva-megneztuk-a-legujabb-porsche-911-gt3-at","timestamp":"2025. február. 10. 07:59","title":"Élményautózás kimaxolva: megnéztük a legújabb Porsche 911 GT3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7344c687-9404-4179-8aa9-b41a1184719a","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: dubajstop, atomstop, vadászösztön, NER-kreáció, botránykő.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250209_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7344c687-9404-4179-8aa9-b41a1184719a.jpg","index":0,"item":"63a9ab15-164f-445b-9684-3e7737c7f28f","keywords":null,"link":"/360/20250209_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. február. 09. 17:30","title":"„Orrszarvúk, gazellák, varacskosdisznók, impalák, gnúk és argalik, tőlem nem kell féljetek!” – üzeni Krusovszky Dénes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]