[{"available":true,"c_guid":"6c3890ea-3e07-4fbf-8001-5e16c95380ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a fő fellépőnek, Kendrick Lamarnak van baja Drake-kel, a teniszező is neki üzent. ","shortLead":"Nemcsak a fő fellépőnek, Kendrick Lamarnak van baja Drake-kel, a teniszező is neki üzent. ","id":"20250210_serena-williams-nfl-super-bowl-halftime-show-kendrick-lamar-drake","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3890ea-3e07-4fbf-8001-5e16c95380ef.jpg","index":0,"item":"f71736a9-5f96-4ee7-a1f8-58ad46b1b823","keywords":null,"link":"/elet/20250210_serena-williams-nfl-super-bowl-halftime-show-kendrick-lamar-drake","timestamp":"2025. február. 10. 16:58","title":"Kiderült, miért táncolt a Super Bowl félidei show-jában Serena Williams – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet, de mindenben együttműködik a GVH-val.","shortLead":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet...","id":"20250211_gvh-allegro-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd.jpg","index":0,"item":"19e8a4cc-3384-484e-be43-200f70903bfb","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gvh-allegro-reagalas","timestamp":"2025. február. 11. 17:36","title":"Reagált az Allegro a GVH vádjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","shortLead":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","id":"20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"dc4aceae-afc3-4ec5-9ae6-34d9e1866e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","timestamp":"2025. február. 10. 19:29","title":"Hiába vétózott a győri polgármester, a Fidesz megszavazta a fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól, mint amit támogatásként ad. A tegnap este megjelent rendelet szerint Budapestnek 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.","shortLead":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól...","id":"20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724.jpg","index":0,"item":"35b65db5-db5d-4f69-9fea-faf9077c889b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","timestamp":"2025. február. 12. 14:08","title":"Karácsony a szolidaritási hozzájárulásról: Indítjuk a kártérítési pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e19ab5-3753-4c41-adc1-79a76223b57e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült a legkisebb dívákról. ","shortLead":"Videó is készült a legkisebb dívákról. ","id":"20250211_Dizajnerruhaba-oltozott-kisallatok-vonultak-a-New-York-i-divatheten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e19ab5-3753-4c41-adc1-79a76223b57e.jpg","index":0,"item":"410dcf81-b713-4ac7-9007-140697d0a08f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_Dizajnerruhaba-oltozott-kisallatok-vonultak-a-New-York-i-divatheten","timestamp":"2025. február. 11. 22:16","title":"Dizájnerruhába öltözött kisállatok vonultak fel a New York-i divathéten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036106ff-ade6-4fe5-8842-9f50a4a63c25","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Lelombozó volt a hang, az a türelmetlen, sértődött, és támadó stílus, a neki feltett kérdéseket, valójában szinte minden újságírói kérdést visszautasított Magyar Péter a Partizánban. Még ijesztőbb volt a kommentszekciót olvasni. Hamvay Péter cikke.","shortLead":"Lelombozó volt a hang, az a türelmetlen, sértődött, és támadó stílus, a neki feltett kérdéseket, valójában szinte...","id":"20250212_Magyar-Peter-evfordulos-interjuja-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036106ff-ade6-4fe5-8842-9f50a4a63c25.jpg","index":0,"item":"aaad15a8-6f7a-4f06-bf0e-2b05785676d4","keywords":null,"link":"/360/20250212_Magyar-Peter-evfordulos-interjuja-velemeny","timestamp":"2025. február. 12. 07:00","title":"Ha csak az érzelmek fontosak, Magyar Péter jól csinálta. De ha az ész is, akkor nagy ziccert hagyott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két, Mészáros köreihez köthető magántőkealap.","shortLead":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két...","id":"20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9a5e4932-fbd2-46eb-8a1c-5b0cc31ae9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","timestamp":"2025. február. 12. 13:52","title":"Kuvaitban kapott munkát egy Mészáros Lőrinchez köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország és szomszédjai közé.","shortLead":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország...","id":"20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5.jpg","index":0,"item":"85c6bc98-a85f-4ece-bf14-5ca2e22f68bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","timestamp":"2025. február. 11. 05:38","title":"Oroszország a Türk Tanácstól félti befolyását egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]