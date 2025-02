Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták emiatt. De egy pillanatra sem kell megijedni, szó sincs elbutulásról. Egy természetes jelenségről van szó, amelynek alapvető élettani magyarázata van.","shortLead":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták...","id":"20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754.jpg","index":0,"item":"ae026188-1c34-4f12-9cff-55bfd7b741ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"Ne ijedjen meg, ha véletlenül összekeveri emberek nevét, természetes jelenségről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f3987f-7830-4d28-bdbf-e0ace1fcc62e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pedig nagyon nem éri meg, mert közúti veszélyeztetésnek minősülhet, aminek komoly következményei vannak.","shortLead":"Pedig nagyon nem éri meg, mert közúti veszélyeztetésnek minősülhet, aminek komoly következményei vannak.","id":"20250211_buntetofekezes-lett-egy-kozuti-konfliktusbol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f3987f-7830-4d28-bdbf-e0ace1fcc62e.jpg","index":0,"item":"2ff9ffe3-e8ae-4e91-8bcb-dd9cb1742be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_buntetofekezes-lett-egy-kozuti-konfliktusbol-video","timestamp":"2025. február. 11. 16:04","title":"Egy pillanat alatt büntetőfékezés lett egy kisebb közúti konfliktusból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árak alapján a piaci folyamatok „megfelelnek-e a fogyasztók érdekeinek”.","shortLead":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb...","id":"20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"2b989aa4-fe5e-4c76-ae58-35842ac88755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","timestamp":"2025. február. 11. 09:51","title":"Nagy Márton harca az infláció ellen: toporzékol, berendel és küldi a fogyasztóvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0967-73c7-4bca-8c9c-135849b78557","c_author":"Gergely Márton, Riba István ","category":"360","description":"Jelentős kockázatot vállalt Orbán Viktor azzal, hogy a német parlamenti választások hajrájában feladta eddigi semlegességét, és a populista-szélsőjobboldali AfD oldalára állt, sőt vendégül látja Alice Weidelt, a párt társelnök-kancellárjelöltjét. Szemben azonban Donald Trump megválasztásával, Berlinben nehezen képzelhető el olyan fordulat, ami azonnali hasznot hajtana a magyar kormányfőnek.","shortLead":"Jelentős kockázatot vállalt Orbán Viktor azzal, hogy a német parlamenti választások hajrájában feladta eddigi...","id":"20250212_hvg-a-berlini-tuzfal-afd-elnoke-budapesten-tabudontes-specialis-kapcsolatok-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a2a0967-73c7-4bca-8c9c-135849b78557.jpg","index":0,"item":"516ce6e1-dcca-4432-a231-45cc759ce56e","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-a-berlini-tuzfal-afd-elnoke-budapesten-tabudontes-specialis-kapcsolatok-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 06:30","title":"Orbán és a berlini tűzfal: mit keres a Karmelitában az AfD elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5988ca5e-c3ae-46fe-9b51-829df4502be7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A skót zenekar a legújabb lemezét hozza el az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára. ","shortLead":"A skót zenekar a legújabb lemezét hozza el az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára. ","id":"20250211_franz-ferdinand-muveszetek-volgye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5988ca5e-c3ae-46fe-9b51-829df4502be7.jpg","index":0,"item":"87790b87-ad3f-4985-9c25-faa94785e223","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_franz-ferdinand-muveszetek-volgye","timestamp":"2025. február. 11. 14:28","title":"A Franz Ferdinand lép fel a Művészetek Völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok körében. Ennek része lehet napelemek telepítése ugyanúgy, mint az elektromos flotta alkalmazása vagy a töltőtelepítés. Radó Edinával, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk.","shortLead":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok...","id":"20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e.jpg","index":0,"item":"65d78c5e-fe4b-439f-b9a7-0011e630c96c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","timestamp":"2025. február. 11. 13:30","title":"Már egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29ec439-e440-4db7-8c57-25453562f6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modern kori szélhámosok mintapéldája, Anna Szorokin valóságos celeb, és ebben az sem akadályozza, hogy hivatalosan házi őrizetét tölti. ","shortLead":"A modern kori szélhámosok mintapéldája, Anna Szorokin valóságos celeb, és ebben az sem akadályozza, hogy hivatalosan...","id":"20250212_Anna-Sorokin-nemet-alorokosno-New-York-divathet-nyomkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29ec439-e440-4db7-8c57-25453562f6b7.jpg","index":0,"item":"1294fcca-ed04-4846-8564-8713644556d5","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Anna-Sorokin-nemet-alorokosno-New-York-divathet-nyomkoveto","timestamp":"2025. február. 12. 12:53","title":"Nyomkövetővel a lábán vonult fel az orosz álörökösnő a New York-i divathéten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendszeres a rongálás.","shortLead":"Rendszeres a rongálás.","id":"20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678.jpg","index":0,"item":"8fd68543-27e3-41a7-8f89-70892b19d939","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","timestamp":"2025. február. 12. 16:45","title":"Már megint letörték a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]