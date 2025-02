Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32e19ab5-3753-4c41-adc1-79a76223b57e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült a legkisebb dívákról. ","shortLead":"Videó is készült a legkisebb dívákról. ","id":"20250211_Dizajnerruhaba-oltozott-kisallatok-vonultak-a-New-York-i-divatheten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e19ab5-3753-4c41-adc1-79a76223b57e.jpg","index":0,"item":"410dcf81-b713-4ac7-9007-140697d0a08f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_Dizajnerruhaba-oltozott-kisallatok-vonultak-a-New-York-i-divatheten","timestamp":"2025. február. 11. 22:16","title":"Dizájnerruhába öltözött kisállatok vonultak fel a New York-i divathéten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árak alapján a piaci folyamatok „megfelelnek-e a fogyasztók érdekeinek”.","shortLead":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb...","id":"20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"2b989aa4-fe5e-4c76-ae58-35842ac88755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","timestamp":"2025. február. 11. 09:51","title":"Nagy Márton harca az infláció ellen: toporzékol, berendel és küldi a fogyasztóvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","shortLead":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","id":"20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"c76ec6e4-f693-4994-b5ca-353768f1d9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","timestamp":"2025. február. 13. 07:44","title":"Szijjártó reményről ír Putyin és Trump telefonbeszélgetése kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6","c_author":"Erste Bank .","category":"brandchannel","description":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb összegeket félretenni, akkor nem érdemes befektetésekben gondolkodniuk. Ez a vélekedés azonban már nem helytálló, hiszen manapság már számos olyan lehetőséget találhatunk, ahol lakossági befektetőként is kamatoztathatjuk pénzünket.","shortLead":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb...","id":"20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6.jpg","index":0,"item":"f2b95e92-c9ba-4c7f-97d7-0888f0a459e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","timestamp":"2025. február. 11. 15:30","title":"Ezek szükségesek ahhoz, hogy Ön is befektető legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Erste Future","c_partnerlogo":"5d6b9a59-b90b-48f8-bd4a-066a841e8530","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"eaad3a19-71ae-48cf-b1d0-d79c2e70f699","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klasszikus alakítás. ","shortLead":"Klasszikus alakítás. ","id":"20250212_Dronnal-ellenoriztek-az-autosokat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaad3a19-71ae-48cf-b1d0-d79c2e70f699.jpg","index":0,"item":"797b1bc9-0f8b-4f92-995e-1c6aa31498da","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Dronnal-ellenoriztek-az-autosokat-video","timestamp":"2025. február. 12. 07:51","title":"Drónnal ellenőrizték az autósokat: volt sofőr, aki elpantomimezte a biztonsági övet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","shortLead":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","id":"20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4dd8fd9e-12ce-4e72-873b-c422a0f28822","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 13:39","title":"Szexjátékok és véres matracok várták a négygyermekes családot a vakációra kibérelt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","shortLead":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","id":"20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422.jpg","index":0,"item":"c2e2f0d2-2df3-4a82-924d-95818b78a897","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:50","title":"Jogsértően döntött Pál Norbert kormánybiztos, 84 kárpátaljai menedékes méltányossági kérelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7ec0c-bb13-4343-aeeb-cfde847d492c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves férfi karácsony előtt néhány nappal vezette le feszültségét a Nagykanizsáról Dombóvárra tartó vonat kárpitján.","shortLead":"A 20 éves férfi karácsony előtt néhány nappal vezette le feszültségét a Nagykanizsáról Dombóvárra tartó vonat kárpitján.","id":"20250212_Nem-birta-cernaval-a-kesest-felgyujtotta-a-Dombovarra-tarto-vonat-uleseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab7ec0c-bb13-4343-aeeb-cfde847d492c.jpg","index":0,"item":"dddf8d53-d88c-4e14-ad76-d872bba91cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Nem-birta-cernaval-a-kesest-felgyujtotta-a-Dombovarra-tarto-vonat-uleseit","timestamp":"2025. február. 12. 10:44","title":"Nem bírta tovább cérnával a késést, felgyújtotta a Dombóvárra tartó vonat üléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]