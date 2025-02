Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír. Ez valóban jó, azt...
Kinek érdemes állampapírt vennie és kinek nem? - Kasszakulcs Magyarország mély válságban van – ami a választási kampányban Orbán Viktor igazi problémájá válhat. Most a lakosság megtakarítással rendelkező része menthetné meg, ám ez eddig nem történt meg. A kormányfő számára egy esély maradt. Most...
Die Welt-elemzés: A gazdaság miatt bajban van Orbán Viktor, az 5,5 százalékos inflációt sokan 20 százalékosnak érzékelik
A rendező szerint Orbán független filmekre tett megjegyzése egy csapda.
Tarr Béla szerint pofátlan és cinikus, amit Orbán mondott a magyar filmiparról
Elkezdik előkészíteni a Trump-Putyin találkozót.
Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter
Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián.
Amerika megüzente: Európa nem vehet részt az orosz-ukrán háború béketárgyalásain Mutatjuk, mit láttunk Párizsban.
Ott jártunk, ahol térdig lehet gázolni az F40-esekben és más milliárd forintos Ferrarikban
Mi sem gondoltunk arra, hogy eljutunk egy olyan helyre, ahol nem egy, hanem közel féltucat Ferrari F40 és egyéb hasonlóan hatalmas eszmei és forintosítható értékű elképesztő sportkocsival találkozunk. Julija Navalnaja két nappal a férje halálnak első évfordulója előtt szólalt fel a müncheni biztonságpolitikai konferencián.
„Putyinnal nincs értelme tárgyalni, hazudni fog" – figyelmeztet Alekszej Navalnij özvegye D. Vance amerikai alelnök felszólalása a müncheni Biztonságpolitikai Fórumon. Miként lehet ilyen mértékben Putyin-barát Orbán Viktor? Ha nem cselekszik, Európa csak a macskaasztalnál kap helyet az Ukrajna jövőjét meghatározó tárgyalásokon. A lengyel választásokon meglepetésekre is képes lehet a szélsőjobb. Témák és vélemények a világsajtóból.
Alapvető fordulat állt be a transzatlanti kapcsolatokban, ezt jelzi J. Vance amerikai alelnök felszólalása...
Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: A Nyugat szétesik, a diktátorok diadalmaskodnak