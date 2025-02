Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban kiderült, Gutenberg-galaxist egyelőre nem tudja felülmúlni még a legkorszerűbb technológia sem.","shortLead":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban...","id":"20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7.jpg","index":0,"item":"9db6d133-631b-45ae-b19d-af40e76c18b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","timestamp":"2025. február. 18. 10:03","title":"Tanulnia kell? Nagyon nem mindegy, hogy képernyőn vagy papíralapon olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","shortLead":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","id":"20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35.jpg","index":0,"item":"a2618fe8-65c9-4560-95f9-da9efd51d21d","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","timestamp":"2025. február. 19. 15:29","title":"A brutalista rendezője egy fillért sem keresett a filmjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","shortLead":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","id":"20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76.jpg","index":0,"item":"47542368-cdab-4257-b1c0-0496406dc136","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","timestamp":"2025. február. 18. 11:00","title":"Egy járókelő élesztett újra egy férfit egy budapesti villamosmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón is, méghozzá napnyugta után. ","shortLead":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón...","id":"20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88.jpg","index":0,"item":"be2c3dc5-1abc-4127-a896-8c27c8ef24eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","timestamp":"2025. február. 19. 16:03","title":"Káprázatos marsi felhőt kapott lencsevégre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac6e36-3767-4093-bd69-1bccf5028e72","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A buszok, villamosok üléskárpitjai jellemzően sokszínűek és vad mintázatúak. Ennek fő oka, hogy elrejtsék a koszt, de nem ez az egyetlen érdekességük. Sokan rondának tartják őket, ám akadnak, akik meglátják bennük a szépséget, és időről időre művészeket is megihletnek.","shortLead":"A buszok, villamosok üléskárpitjai jellemzően sokszínűek és vad mintázatúak. Ennek fő oka, hogy elrejtsék a koszt, de...","id":"20250218_tomegkozlekedes-szines-ulesek-kosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dac6e36-3767-4093-bd69-1bccf5028e72.jpg","index":0,"item":"10c09821-056b-47a3-a0d1-b5b481078502","keywords":null,"link":"/elet/20250218_tomegkozlekedes-szines-ulesek-kosz","timestamp":"2025. február. 18. 06:01","title":"Embertelen mocskot rejthetnek a tömegközlekedés csiricsáré ülései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb7bb-2ff1-4465-a99a-093dbab22162","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni azért a két helyrajzi számon lévő balatonföldvári ingatlanért, amelyet a magyar állam árverés útján értékesített tavaly ősszel – derült ki az ügylet adásvételi szerződéséből. Az egyik új tulajdonos Mikesy Álmos lett, aki a Gránit Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója is, de állítása szerint a Tiborcz Istvánhoz is köthető alapkezelőnek semmi köze sem lesz a beruházáshoz. A HVG információi szerint az egykori szálloda területére lakóingatlanokat terveznek.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni azért a két helyrajzi számon lévő balatonföldvári ingatlanért, amelyet...","id":"20250219_balatonfoldvar-ingatlan-lakopark-luxuslakas-tiborcz-istvan-granit-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14ebb7bb-2ff1-4465-a99a-093dbab22162.jpg","index":0,"item":"240b62b4-5af1-41a0-aa42-9ec7fff39154","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250219_balatonfoldvar-ingatlan-lakopark-luxuslakas-tiborcz-istvan-granit-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 06:01","title":"Eladta az állam Balatonföldvár egyik legértékesebb területét, ahol „magas minőségű” lakóingatlan épül majd teniszpályával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök esetlegesen megválna tisztségétől, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba és a NATO-ba, valamint az orosz csapatok visszavonulnának és meglennének a szükséges biztonsági garanciák.","shortLead":"Az ukrán elnök esetlegesen megválna tisztségétől, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba és a NATO-ba, valamint az orosz...","id":"20250218_Zelenszkij-szerint-Putyinnak-kedveznek-a-jelenlegi-amerikai-nyilatkozatok-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"81124a24-7d4d-4768-97fe-36bce478dda4","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Zelenszkij-szerint-Putyinnak-kedveznek-a-jelenlegi-amerikai-nyilatkozatok-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 18. 06:46","title":"Zelenszkij szerint Putyinnak kedveznek a jelenlegi amerikai nyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c713db3b-b9c0-4622-9c49-f3918a09aa73","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök a Keith Kellogg tábornokkal folytatott megbeszélés után közölte: világosan megmondtuk, hogy ez a háború nem végződhet orosz győzelemmel.","shortLead":"Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök a Keith Kellogg tábornokkal folytatott megbeszélés után közölte: világosan...","id":"20250218_Amerika-nem-csokkenti-katonai-jelenletet-a-regioban-mondta-Varsoban-Trump-elnok-kulonmegbizottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c713db3b-b9c0-4622-9c49-f3918a09aa73.jpg","index":0,"item":"633ef226-77be-404c-8005-125c3df1afd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Amerika-nem-csokkenti-katonai-jelenletet-a-regioban-mondta-Varsoban-Trump-elnok-kulonmegbizottja","timestamp":"2025. február. 18. 20:01","title":"Amerika nem csökkenti katonai jelenlétét a régióban – mondta Varsóban Trump elnök különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]